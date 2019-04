Valve Index: Virtual-Reality-Headset angekündigt; Spezifikationen, Editionen und Komponenten im Überblick - 4Players.de

Screenshot - Valve Index (VirtualReality) Screenshot - Valve Index (VirtualReality) Screenshot - Valve Index (VirtualReality) Screenshot - Valve Index (VirtualReality) Screenshot - Valve Index (VirtualReality)

Valve Index VR Kit mit VR-Headset, Controller und zwei Basistationen für 1079 Euro. Erfordert einen Computer.

Valve Index Headset + Controllers enthält VR-Headset und Controller für 799 Euro. Erfordert Basistationen und einen Computer.

Valve Index Headset für 539 Euro für Nutzer mit Vive oder Vive Pro. Erfordert Controller (Valve Index Controllers, HTC Vive Controllers oder HTC Vive Pro Controllers), Basistationen (Valve Index Base Stations, HTC Vive Base Stations oder HTC Vive Pro Base Stations) und einen Computer.

Valve Index Controllers für 299 Euro für Nutzer mit Vive oder Vive Pro. Erfordert VR-Headset und Basisstationen von Vive, Vive Pro oder Valve Index und einen Computer.

Valve Index Base Station für 159 Euro Nutzer mit Vive Pro. Erfordert VR-Headset und Controller von Vive Pro oder Valve Index und einen Computer. Zwei oder mehr Basistationen werden empfohlen.

Display: Dual 1440x1600 LCDs, FULL RGB per pixel, Ultra-Low Persistence Global Backlight Illumination (0,330ms bei 144Hz)

Bildfrequenz: 90/120/144 Hz

Optik: Geneigte Optik und Doppelelementdesign

Sichtfeld: 20° größeres Sichtfeld als die HTC Vive (110°) für die meisten Benutzer

Interpupillardistanz (IPD): Zwischen 58 mm und 70 mm einstellbar

Ergonomische Anpassungen: Kopfgröße, Linsenabstand, IPD, Gesichtswinkel, Lautsprecherpositionen

Anschlüsse: 5m Verbindungskabel, 1m Dreifachverbindung, USB 3.0, DisplayPort 1.2, 12 V Stromversorgung

Ortung: SteamVR-2.0-Sensoren, kompatibel mit Basistationen für SteamVR 1.0 und 2.0

Ton: Built-in: 37.5mm off-ear Balanced Mode Radiators (BMR), frequency response: 40Hz - 24KHz, impedance: 6 Ohm, SPL: 98.96 dBSPL at 1cm; Aux Headphone Out 3.5mm

Mikrofon: Doppelte Mikrofonanordnung, Frequenzbereich: 20 Hz – 24 kHz, Empfindlichkeit: −25 dbFS/Pa bei 1 kHz

Kameras: Stereo 960x960 Pixel, Global Shutter, RGB (Bayer)

Betriebssystem: Windows 10, SteamOS, Linux

RAM: 8 GB+

GPU: NVIDIA 970+ oder AMD RX480+; freier DisplayPort erforderlich, HDMI nicht unterstützt

CPU: Dual Core mit Hyperthreading oder besser

USB: 3.0+ für VR-Headset-Kameras

Valve Software hat das Virtual-Reality-Headset Valve Index in aller Ausführlichkeit vorgestellt. Das VR-Headset wird man ab dem 1. Mai 2019 um 19 Uhr via Steam vorbestellen können. Der Versand soll am 28. Juni 2019 erfolgen.Valve Index bietet zwei vollauflösende RGB-LCDs mit je 1440x1600 Pixeln. Valve spricht von 50 Prozent mehr Subpixel als OLEDs, wodurch eine bessere Schärfe bei gleicher Renderleistung erreicht wird. Der im Vergleich zu OLEDs um den Faktor 3 erhöhte Füllfaktor soll den "Fliegengittereffekt" reduzieren. Das VR-Headset läuft mit 120 Hz. Es ist vollständig abwärtskompatibel zu 90 Hz und hat einen experimentellen 144-Hz-Modus mit hoher Reaktionsfähigkeit (erste Testläufe). "Die höhere Bildfrequenz sorgt für mehr Realismus und optische Ruhe, optimal für längere und komfortablere Spielsitzungen", verspricht Valve. Die Displays sollen eine reduzierte "Beleuchtungsdauer" von 0,330ms bis 0,530ms (framerateabhängig), so dass die Bilder bei Kopfbewegungen genauso scharf bleiben wie im Stillstand. Das Unternehmen spricht von einer fünffachen Verbesserung gegenüber den PC-VR-HMDs der ersten Generation.Die Off-Ear-Lautsprecher, die nicht direkt auf den Ohren aufliegen, werden so beschrieben: "Da die Kopfhörer nicht direkt auf den Ohren sitzen, kann der Ton die Form der Ohrmuscheln und des Kopfes nutzen und ein natürlicheres Klangerlebnis erzeugen, bei dem der Klang direkt aus Ihrer Umgebung zu kommen scheint statt 'aus Ihrem Kopf'. (...) Die Lautsprecher von Valve Index bestehen aus wabenförmigem Verbundwerkstoff und erreichen eine wesentlich höhere Wiedergabequalität und räumliche Präsenz als herkömmliche Kopfhörer."Folgende Editionen und Pakete werden angeboten:Technische Spezifikationen:"Die Valve Index Controller wurden von Grund auf für eine natürliche Eingabe sowie hohe Genauigkeit und Komfort bei den Handbewegungen konzipiert. Die Valve Index Controller sind mit jedem VR-Headset kompatibel, das SteamVR Tracking unterstützt. Dazu gehören das Valve Index VR-Headset und das HTC Vive Pro VR-Headset. Die Valve Index Controller sind mit jeder Basisstation kompatibel, die SteamVR Tracking unterstützt. Dazu gehören die Valve Index Basistationen und die HTC Vive Pro Basistationen", heißt es in der Produktbeschreibung zu den Controllern.Über die Basistationen schreibt Valve: "Das beste Tracking wird noch besser! Die Basisstation 2.0 verfügt über eine verbesserte Reichweite und ein breiteres Sichtfeld und unterstützt bis zu vier Basisstationen in einer einzigen Installation. Das bedeutet: weniger Umgebungsverdeckung und eine größere Spielfläche. Die Valve Index Basistationen sind mit jedem VR-Headset kompatibel, das SteamVR Tracking 2.0 unterstützt. Dazu gehören das Valve Index und das HTC Vive Pro VR-Headset. Die Valve Index Basistationen können mit allen Controllern verwendet werden, die SteamVR Tracking 2.0 unterstützen. Dazu gehören Valve Index Controller und HTC Vive Pro Controller. Die Valve Index Basistationen sind nicht mit der ursprünglichen Standardversion der HTC-Vive-Produkte kompatibel.""Steam ist wie immer hardwareneutral. Wir sind der Meinung, dass Ihre Inhalte nicht an ein VR-Headset gebunden sein sollten. Daher funktionieren alle auf Steam für HTC Vive, HTC Vive Pro, Oculus Rift oder das Windows Mixed Reality-Headset erworbenen VR-Inhalte auch mit dem Valve Index - und umgekehrt."Systemanforderungen für Valve Index: