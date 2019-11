Valve Index: VR-Headsets in den USA und Kanada ausverkauft; nach Ankündigung von Half-Life: Alyx - 4Players.de

Aufgrund erhöhtem Bestellaufkommens kann es zu Verzögerungen bei der Lieferung kommen". Der für März 2020 angesetzte SciFi-Shooter wird sich zwar auch mit vielen anderen PC-Headsets spielen lassen. Es gibt allerdings ein paar spezielle Extra-Eingaben, die exklusiv den Index-Controllern mit ihrem Fingertracking vorbehalten bleiben ( zur News ).

Wird das am 21. November angekündigte Half-Life: Alyx die "Killer-App", die Schwung in den Absatz von VR-Hardware bringt? Wir vermuteten bereits im Talk , dass einige neue Nutzer hinzukommen dürften, eine Meldung aus Amerika scheint das zu untermauern: Eine Woche nach der Ankündigung sind laut ign.com in den USA und Kanada bereits fast sämtliche Bundles von Valves eigenem VR-Headset Index ausverkauft.Im offiziellen Online-Store sei mittlerweile nur noch die Statusmeldung "bald wieder erhältlich" zu sehen. Lediglich das ganz große, teuerste Bundle mit Controllern und zwei Tracking-Stationen für 999 Dollar sei noch verfügbar - allerdings nur mit einer verzögerten Lieferzeit bis zum 25. Dezember. Im deutschen Store ist zwar bei sämtlicher Index-Hardware von vier bis acht Tagen Lieferzeit die Rede, beim Schritt zum Warenkorb erscheint allerdings jeweils die Warnung "