Valve Index: VR-Headsets und Zubehör beinahe weltweit ausverkauft; Valve bemüht sich um Nachschub

Das am 21. November angekündigte Half-Life: Alyx bringt nach wie vor Schwung in den Absatz von VR-Hardware. Eine Woche nach der Ankündigung waren in den USA und Kanada bereits fast sämtliche Bundles von Valves eigenem VR-Headset Index ausverkauft - mittlerweile hat es auch andere Märkte erwischt. Roadtovr.com hat in 31 Regionen in den offiziellen Store geschaut - und abgesehen von Japan sind überall sämtliche Varianten ausverkauft. Im Store wird mittlerweile immerhin angezeigt, dass Valve sich bemühe, den Rückstand aufzuholen. Zudem kann man sich dort mittlerweile benachrichtigen lassen, sobald Nachschub erhältlich wird. Hier ein Blick auf die Übersicht von Roadtovr.com:Der zeitlich zwischen den Ereignissen von Half-Life und Half-Life 2 spielende Shooter Half-Life: Alyx wird laut Steam-Store im März 2020 für die PC-Headsets Valve Index, Oculus Rift (S), HTC Vive und Windows Mixed Reality (WMR) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog