Valve Index: Verkäufe haben sich laut Analysten im vierten Quartal 2019 mehr als verdoppelt

Die Vorfreude auf den VR-Shooter Half-Life: Alyx hat den Verkauf von VR-Headsets offenbar stark angekurbelt. Am PC schnitt laut den Erhebungen von SuperData im vierten Quartal die Valve Index am besten ab. in diesem Zeitraum seien mehr als doppelt so viele Einheiten verkauft worden als im dritten Quartal (Release bzw. Versand der Hardware war passenderweise am 28. Juni 2019).Ganze 103.000 der insgesamt 149.000 Headsets seien im vierten Quartal abgesetzt worden. Wären die Geräte nicht irgendwann weltweit ausverkauft gewesen, wären laut dem Analyst noch deutlich höhere Zahlen möglich gewesen. Noch besser schlug sich demnach das autarke Headset Oculus Quest, welches als beliebtes Weihnachtsgeschenk im vierten Quartal 317.000 Mal über den Ladentisch ging (und welches sich mittlerweile auch zusätzlich per Kabelverbindung am PC betreiben lässt).Die Krone gebürte allerdings nach wie vor der PlayStation VR, welche sich in Q4 338.000 Mal verkauft habe. Die eigenständige Oculus Go (84.000 Einheiten) und die Oculus Rift S für den PC-Betrieb (71.000 Einheiten) lägen beide hinter der Valve Index. Analyst Superdata erhebt seine Zahlen unter anderem durch "Point-of-Sale- und Event-Daten von Publishern, Entwicklern sowie Payment-Service-Providern".Letztes aktuelles Video: Video-Epilog