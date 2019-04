Paranoia: Happiness is Mandatory: Rollenspiel auf Basis des Tabletops für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

"Eine retrofuturistische Welt voller Technologien, die so wundervoll wie tödlich sind

Erstelle und leite ein Team aus vier Troubleshootern, die für den Computer arbeiten

Wähle deine Spezialisierungen aus 16 verfügbaren Fertigkeiten

Einzigartiger Charakterfortschritt durch Klonen (wenn du stirbst, kommst du weiter!)

Taktisches Kampfsystem mit aktiver Pause, inspiriert durch klassische CRPG-Spiele

Originelle Feinde, einschließlich Roboter mit Fehlfunktionen, aggressive Getränkespender und defekte Klone"

Bigben hat das Rollenspiel Paranoia: Happiness is Mandatory für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Es basiert auf dem Tabletop-Rollenspiel Paranoia von Dan Gelber, Greg Costikyan und Eric Goldberg. Entwickelt wird der Titel von Cyanide und Black Shamrock."Paranoia ist ein CRPG, das in der letzten idyllischen Zuflucht der Menschheit spielt, dem Alpha-Komplex, der vom Computer kontrolliert wird. Sämtliche Bürger genießen ein Leben voller Freude, Glückseligkeit und Hygiene. Die Großherzigkeit des Computers zu hinterfragen, stellt einen Akt des Verrats dar. Zugang zu Informationen zu haben, die über die eigene Sicherheitsfreigabe hinausgehen, stellt einen Akt des Verrats dar. Die Weigerung, deine tägliche Dosis Burbsi-Blubber-Brause zu trinken, stellt einen Akt des Verrats dar. Verrat kann durch Exekution bestraft werden."Produktbeschreibung (laut Steam ):In der Ankündigung heißt es weiter: "Bürger, die dies lesen, sind Personen, denen Freund Computer offiziell vertraut. Mehr noch, sie scheinen seine Favoriten zu sein. Und Freund Computer möchte zeigen, wie wichtig ihm seine Favoriten sind - indem er sie alle offiziell zum Troubleshooter mit Freigabe der Stufe Rot befördert! Eure Aufgabe ist es, die Verräter des Alpha Complex zu finden und zu neutralisieren. Freund Computer wird alle Helfer - sehr wahrscheinlich - für ihre Loyalität entlohnen! Bleibt wachsam! Vertraut niemandem! Habt euren Laser stets zur Hand, denn der Alpha Complex ist kein sicherer Ort, trotz der unstrittigen Güte von Freund Computer. Der Auftrag ist, Terroristen sowie verräterische Mutanten und Geheimgesellschaften zu bekämpfen. Um zu überleben müsst ihr Betrug und Verrat einsetzen, denn selbst Teammitglieder können eine Bedrohung sein! Seid gewarnt: Ihr werdet permanent beobachtet und es kann jederzeit nötig werden, euch ohne vorherige Ankündigung zu eliminieren. Doch keine Sorge: Sollte es dazu kommen, stehen fünf Klone von jedem von euch bereit und ihr könnt euer Glück erneut versuchen. Erwartet jedoch nicht, dass ein neuer Klon vollständig dem Original entspricht ... "Letztes aktuelles Video: Ankündigung