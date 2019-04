Alt-Frequencies: Akustisches Mystery-Adventure der Lost-Phone-Macher geht im Mai auf Sendung - 4Players.de

Screenshot - Alt-Frequencies (Android) Screenshot - Alt-Frequencies (Android) Screenshot - Alt-Frequencies (Android) Screenshot - Alt-Frequencies (Android) Screenshot - Alt-Frequencies (Android) Screenshot - Alt-Frequencies (Android) Screenshot - Alt-Frequencies (Android) Screenshot - Alt-Frequencies (Android)

Der französische Entwickler Accidental Queens ( A Normal Lost Phone Another Lost Phone: Laura's Story ) und Plug In Digital wollen ihr audio-basiertes Mystery-Adventure Alt-Frequencies im Mai 2019 für Android, iOS und PC ( Steam ) veröffentlichen.Dazu heißt es von den Machern: "Alt-Frequencies fordert Spieler mit einer Mischung aus Ermittlungen und Podcasting ein Mysterium, das sich zwischen verschiedenen Radiosendern und verschiedensten Persönlichkeiten abspielt, zu lüften. Nimm Schnipsel von Radio-Shows auf, spule die Zeit zurück und strahle sie aus, um die Wahrheit rund um die Zeitschleife, einer Verschwörung und der größten Wahl der Geschichte herauszufinden.Alt-Frequencies ist designt, um von Spielern mit verschiedenen Beeinträchtigungen spielbar zu sein, wie etwa sehgeschädigte oder blinde Spieler. In Alt-Frequencies lösen Spieler eine Reihe von Puzzles, um ihre Ermittlungen voran zu treiben. Ein Radio/Audio-Format ist die Grundmechanik des Titels und bietet eine innovative und originelle Methode für nicht lineare Geschichtenerzählung, die zum Markenzeichen vom preisgekrönten Entwickler Accidental Queens geworden ist.Spieler bekommen einen intimen Blick auf die Leben von Radiomoderatoren, Verschwörungstheoretikern, Studenten, Politikern, Untergrund-Aktivisten, Bahnhofsmanagern, und sogar einem Hund. All das passiert während sie Informationen manipulieren sowie gezielt verteilen und dadurch die Leben der Protagonisten auf verschiedene Arten beeinflussen." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Live Teaser