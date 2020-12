Alt-Frequencies: Audio-basiertes Mystery-Adventure der Lost-Phone-Macher startet auf Switch

Ein neuartiges Narrative-Spiel, das die Grenzen zwischen Fantastischem und Alltäglichem verschwimmen lässt und dabei unsere Beziehung zu den Massenmedien wie Radiosendern beleuchtet.

Der Titel ist designt, um von Spielern mit verschiedenen Beeinträchtigungen spielbar zu sein, wie etwa sehgeschädigte oder blinde Spieler.

Die Geschichte wird von einer vielfältigen Cast von über 20 Sprechern zum Leben erweckt und umfasst TV-, Podcast- und Youtube-Persönlichkeiten.

Vom Studio hinter den von Kritikern ausgezeichneten A Normal Lost Phone und Another Lost Phone: Laura’s Story.

Am 10. Dezember 2020 haben Accidental Queens ( A Normal Lost Phone Another Lost Phone: Laura's Story ) und Plug In Digital haben das bereits für PC, iOS und Android (zum Test ) erschienene Mystery-Adventure Alt-Frequencies ab 3,99€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 7,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Alt-Frequencies ist ein Audio-Mystery-Spiel, in dem du der Welt mithilfe von Radiowellen die Augen öffnest. Nimm Schnipsel von Radio-Shows auf, spule die Zeit zurück und strahle die Aufnahmen aus, umn Radiomoderatoren, Verschwörungstheoretiker, Politiker, untergrund Aktivisten und sogar einem Hund zu entlarven.Gib Informationen strategisch weiter, verändere dadurch, was in den nächsten drei Minuten der Zeitschleife geschieht und beeinflusse die Nachrichten, sowie das Leben der Leute, die hinter ihnen stehen. Höre zu, wie sich die persönlichen Geschichten der Protagonisten entwickeln und das in einer Welt, die still zu stehen scheint."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer