HUXLEY 2: The Adventure Begins: "Live Escape Game" mit VR-Headsets startet an sechs deutschen Standorten - 4Players.de

Das Berliner Start-up ExitVR verbindet das Genre stationärer "Live Escape Games" mit Virtual Reality: Seit gestern können sich bis zu vier Spieler in das kooperative Abenteuer HUXLEY 2: The Adventure Begins stürzen - an sechs deutschen und diversen weiteren europäischen Standorten, darunter Berlin, Hannover und Dortmund ( zur Website ). Auch ein Versus-Modus mit zwei Viererteams wird angeboten. Die Pressemitteilung erläutert:"Das mehrfach ausgezeichnete erste deutsche Virtual Reality Live Adventure, „HUXLEY: Save the Future“, hat an insgesamt 24 Standorten auf der ganzen Welt bereits Spieler vor die Aufgabe gestellt, die Welt zu retten, im zweiten Teil geht die Reise nun in die Vergangenheit in das 19. Jahrhundert auf die Suche nach der Quelle der ultimativen Energie.In Teams von 2 bis 4 Teilnehmern brechen die Spieler virtuell in das Jahr 1872 auf, um der Legende von HUXLEY zu folgen. Ausgestattet mit genialen Erfindungen des Professors, einem Luftschiff und dem Roboter HUXLEY als Begleiter steht das Team vor der Aufgabe, die Energiequelle zu finden, die in der Legende von HUXLEY beschrieben ist.Für das digitale Abenteuer werden Spieler mit HTC Vive Brille und Controller, einem kabellosen Computer Rucksack und einem Headset zur Kommunikation ausgestattet, um die Rätsel zu lösen. Während des Spiels bewegen sich die Spieler mittels VR-Technik frei in der digitalen Welt. Wie der erste Teil kann auch „HUXLEY 2“ von Einzelteams mit zwei bis vier Personen, oder im Battle Modus mit zwei Teams mit jeweils bis zu vier Personen gespielt werden. Der Preis der etwa 44-minütigen Rätselreise liegt bei 26 - 38 Euro pro Person.Die HUXLEY-Spiele und das virtuelle, Location-Based Entertainment von Exit VR® sind komplett „Made in Berlin“ – doch mittlerweile ist der Roboter HUXLEY auch außerhalb der Hauptstadt anzutreffen. Neben der Original-Location in Berlin können Spieler in zehn weiteren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die faszinierende Welt des Roboters eintauchen, weltweit kann man HUXLEY unter anderem auch in Den Haag, Oslo oder London in der virtuellen Welt begegnen. Der erste Teil „HUXLEY - Save the Future“ gewann bereits mehrere Preise, darunter den Deutschen Computerspielpreis 2018 für „Beste Innovation“, dem „VR Entertainment Award“ der VR Now Con und dem Animago Award für „Best VR/AR/360 Game“.