Assassin's Creed 2020: Gerücht: Der nächste Teil spielt nicht im "Alten Rom" - 4Players.de

In The Division 2 ist ein "Easter Egg" gefunden worden, das einen Hinweis auf das Szenario des nächsten Assassin's-Creed-Spiels geben könnte. Die im Spiel entdeckten Poster zeigen eine wikingerähnliche Figur, die den Umhang eines Assassinen trägt, einen Speer hält und stoisch in die Ferne blickt. Darüber prangert der Schriftzug "Valhalla", um etwaige Zweifel zu zerstreuen. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass der Wikinger eine Kugel in der Hand hält, die einem Edenapfel ähnlich sieht. Laut PC Gamer gab es bereits in Assassin's Creed 2 erste Querverbindungen durch die nordische Göttin Idun.Auch Jason Schreier von Kotaku stimmte mit ein und meinte, dass sie schon vor einigen Monaten (aus mehreren Quellen) erfahren hätten, dass das nächste Assassin's Creed mit dem Codenamen "Kingdom" in einem Wikinger-Szenario spielen würde. Es wird erwartet, dass der Titel im Jahr 2020 zusammen mit den Next-Generation-Konsolen erscheinen wird.Bisherige Spekulationen rankten sich um ein Assassin's Creed im "Alten Rom" nach Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey . In diesem Jahr wird die Serie eine Pause machen.