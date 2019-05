Assassin's Creed 2020: Gerücht: Ragnarok, Eroberungsschlachten, riesige skandinavische Welt und mehr Erkundung - 4Players.de

Im berühmt-berüchtigten 4Chan-Forum sind neue Informationen zum nächsten Assassin's-Creed-Spiel aufgetaucht - inkl. verdächtig unscharfem Bildmaterial aus einem Prototyp. Das unter dem Codenamen "Assassin's Creed Kingdom" entwickelte Spiel soll 2020 als Cross-Generation-Titel erscheinen, also für PC, PlayStation 4, "PlayStation 5", Xbox One und "Xbox Scarlett". Der aktuelle Arbeitstitel ist Assassin's Creed Ragnarok. Es wird vorrangig von Ubisoft Montreal ( Assassin's Creed: Syndicate und Assassin's Creed Origins ) entwickelt.Abermals ist von einem Wikinger-Szenario die Rede. Schon in den vergangenen Wochen gab es Hinweise darauf ( wir berichteten ). Der Hauptcharakter ist ein Verbündeter von Ragnar Lodbrok und hilft bei der Aufstellung des "Großen Heidnischen Heers" (Great Heathen Army). Die Spielwelt soll in mehrere Königreiche unterteilt sein. Großbritannien (komplett) und große Teile von Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland sollen in der Welt präsent sein. Die Königreiche sind wiederum in Regionen unterteilt, die Siedlungen beherbergen können. Die Siedlungen haben einige Anpassungselemente und eigene Ingame-Wirtschaftssysteme.Groß angelegte "Eroberungsschlachten" sollen zurückkehren. Diese Schlachten dienen dazu, die Macht bzw. die Kontrolle von gegnerischen Fraktionen über bestimmte Regionen zu schwächen. Im Laufe der Story wird der Hauptcharakter ein Assassine und benutzt eine versteckte Klinge. Ob es erneut spielbare männliche und weibliche Figuren geben wird, ist unklar; gleiches gilt für Dialogoptionen. Die Bezüge zur ersten Zivilisation sollen im Vergleich zu Origins und Odyssey recht gering ausfallen, aber man soll zum Beispiel "Mjolnir" finden können. Später soll eine Download-Erweiterung folgen, die auf Island spielen wird - inkl. Yggdrasil als Reisemöglichkeit zwischen den neun Realms. Der DLC entsteht bei Ubisoft Sofia.Es wird möglich sein, Assassin's Creed Ragnarok im kooperativen Mehrspieler-Modus zu spielen. Der Koop wird auf Nebenquests und die gemeinsame Erkundung der Welt beschränkt sein. Ansonsten werden Rollenspiel-Mechaniken, Adler und Schiffskampf zurückkehren, wobei der Anteil der Schiffskämpfe reduziert wird. Dafür soll die Erkundung der Spielwelt stärker betont werden, so sollen zum Beispiel die Fragezeichen auf der Weltkarte entfernt werden. Die Spieler sollen dazu animiert werden, die Welt auf eigene Faust zu erkunden, um bessere Beute zu erhalten. Als eine Inspirationsquelle wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild genannt.Ein größerer Schwerpunkt soll auf "Bauen" (ganz allgemein) und die Nutzung von Rüstungen gelegt werden. Außerdem wird man Outfits schnell wechseln können, wodurch sich der Aufbau des Bekanntheitsgrads in bestimmten Regionen erhöhen oder verlangsamen kann. Auch die Aufmerksamkeit von lokalen Gesetzeshütern soll man durch Outfits beeinflussen können.Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte bewahrheiten. Ubisoft hat bisher noch kein neues Assassin's Creed offiziell angekündigt.