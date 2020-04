Assassin's Creed Valhalla: Wikinger-Szenario endgültig bestätigt; Trailer folgt am Donnerstag

Aktualisierung vom 29. April 2020, 22:00 Uhr:





Watch the World Premiere of Assassin's Creed Valhalla April 30th at 8am PDT / 5pm CEST. #AssassinsCreed



— Assassin's Creed (@assassinscreed) April 29, 2020

Ursprüngliche Meldung vom 29. April 2020, 14:06 Uhr:

Der Künstler Bosslogic hat sein Kunstwerk abgeschlossen und damit steht fest, dass das nächste Assassin's-Creed-Spiel in einem Wikinger-Szenario spielen wird - inkl. Schifffahrt mit den typischen Wikinger-Schiffen. Auch der Titel wurde enthüllt:. Morgen um 17 Uhr soll der erste Trailer präsentiert werden. Die bisherigen Gerüchte findet ihr hier und hier Ubisoft bereitet die Ankündigung des neuen Spiels aus der Reihe Assassin's Creed mit einem Artwork-Livestream vor. Zunächst soll der australische Künstler Bosslogic ein "einzigartiges Kunstwerk" erstellen und damit das Szenario des neuen Titels verraten. Den Artwork-Livestream findet ihr weiter unten. Bisher ranken sich die Gerüchte um eine nordische Wikinger-Spielwelt ( wir berichteten mehrfach )."Kode Abdo, also known as Bosslogic, is an Australian contemporary digital artist who emerged on social media with his powerful and creative works on all current trends on the Internet, notably when it comes to his favorite subject: the Entertainment industry. He is notably known for his collaboration with Marvel for a Limited Edition Avengers: Endgame poster, as well as DC Comics on the upcoming Black Adam movie starring Dwayne Johnson."