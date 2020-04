Assassin's Creed Valhalla: Wird Ende 2020 erscheinen; Cinematic-Trailer veröffentlicht

"Raubzüge: Spieler überfallen in riesigen Schlachten sächsische Truppen und Festungen in ganz England. Sie führen mit ihrem Clan vom Langschiff Überraschungsangriffe aus und plündern feindliche Ländereien, um Reichtümer und Rohstoffe für ihre Landsleute zu sammeln.

Siedlungsausbau: Die eigene Siedlung kann mit dem Bau und der Verbesserung von Gebäuden wie Baracken, einem Schmied, Tätowierer und vielem mehr stetig erweitert werden. Die Spieler stärken ihren Clan mit neuen Mitgliedern und personalisieren ihre Wikinger-Erfahrung ganz nach ihren eigenen Wünschen.

Söldner: Spieler erschaffen und gestalten einen einzigartigen Wikingerkrieger innerhalb ihres Clans und teilen ihn online mit ihren Freunden, die ihn dann auf ihre eigenen Raubzüge mitnehmen können."

Nach der gestrigen Bestätigung des Wikinger-Szenarios hat Ubisoft heute Assassin's Creed Valhalla offiziell angekündigt. Das Action-Adventure wird Ende 2020 für PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und später bei Stadia erscheinen. Der Titel wird ebenfalls für Uplay, dem Ubisoft Abo-Service veröffentlicht.In Assassin's Creed Valhalla steuert man Eivor (wahlweise als männlicher oder weiblicher Charakter), einen gefürchteten Wikinger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. Die offene Spielwelt soll von den schroffen Küsten Norwegens bis zu den Königreichen Englands und weit darüber hinaus reichen ...Die eigene Spielfigur kann mit Frisuren, Tätowierungen, Kriegsbemalungen und Ausrüstungsgegenständen individuell angepasst werden. Als Wikinger plündert und brandschatzt man und lässt die eigene Siedlung wachsen, während man seine politische Macht stetig ausbaut. "Jede politische Allianz, jede Entscheidung in der Schlacht und jede Dialog-Option kann die Welt von Assassin's Creed Valhalla beeinflussen", verspricht der Publisher. Aber auch der "Wikinger-Alltag" aus Fischen, Jagen, Trinkspiele und vieles mehr soll relevant sein."Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die unglaubliche Reise der Wikinger erleben, die hier vor ihnen liegt", sagt Ashraf Ismail, Creative Director von Assassin's Creed Valhalla. "In den Stiefeln des Wikingers und Clanführers Eivors durchleben Spieler zahlreiche Konflikte, während sie inmitten eines Machtkampfes um die Kontrolle Englands versuchen, eine neue Heimat aufzubauen."Das Kampfsystem wird so beschrieben: "Spieler schwingen zwei Waffen gleichzeitig und meistern den erbarmungslosen Kampfstil der Wikinger mit Äxten, Schwertern und Schilden. Sie enthaupten ihre Widersacher, strecken sie aus der Ferne nieder oder schalten sie im Verborgenen mit der versteckten Klinge aus. Die Spieler erwartet die abwechslungsreichste Auswahl tödlicher Gegner, die es je in Assassin's Creed gab.""Die Spieler werden Eivors Clan von Nordmännern, der durch endlose Kriege und schwindende Ressourcen im neunten Jahrhundert A. D. aus Norwegen vertrieben wurde, über das eisige Meer zu den wohlhabenden Ländereien von Englands zerbrochenen Königreichen führen. Sie kämpfen für die Zukunft ihres Clans und lernen dabei den rücksichtslosen Kampfstil der Wikinger kennen. Das Kampfsystem wurde überarbeitet und erlaubt nun unter anderem die Verwendung von zwei Waffen gleichzeitig und bietet zudem eine noch nie dagewesene Varianz an Gegner-Archetypen. Von ihrem Langschiff aus können die Spieler gezielt Ortschaften brandschatzen, um Reichtümer und wichtige Ressourcen zu erlangen. Als die Wikinger damit beginnen, sich in ihrer neuen Heimat niederzulassen, stoßen sie auf Widerstand durch die Angelsachsen und König Alfred den Großen, der die Nordmänner als Ungläubige denunziert und der alleinige Herrscher über ein zivilisiertes England sein möchte. Gegen alle Widerstände muss Eivor nun alles tun, was nötig ist, um die Chance auf seinen Platz in Walhalla zu wahren."Assassin's Creed Valhalla entsteht hauptsächlich bei Ubisoft Montréal , aber insgesamt sind noch 14 weitere Ubisoft-Studios an der Produktion beteiligt. Beteiligte Studios sind Ubisoft Sofia, Ubisoft Singapur, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Kiew, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Philippinen, Ubisoft Quebec, Ubisoft Bukarest, Ubisoft Pune - mit zusätzlicher Unterstützung durch den externen Partner Sperasoft.Die letzten Spiele von Ubisoft Montréal waren Assassin's Creed Origins (2017), Far Cry 5 (2018) und Far Cry New Dawn (2019). Assassin's Creed Odyssey (2018) stammte von Ubisoft Quebec, dort wird aktuell u.a. an Gods & Monsters gearbeitet.