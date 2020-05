Assassin's Creed Valhalla: Rollenspiel-Aspekte, veränderter Fortschritt, Kampfsystem und mehr Gegner-Vielfalt

Hauptcharakter Eivor kann männlich oder weiblich sein.

Screenhot aus einer Zwischensequenz

Die Reise beginnt in Norwegen. Eine Rückkehr ist ebenfalls möglich.

Nach der gestrigen Ankündigung von Assassin's Creed Valhalla wir berichteten ), haben die leitenden Entwickler in mehreren Interviews über die Rollenspiel-Elemente, den Spieler-Fortschritt, das Kampfsystem und die veränderte Struktur, welche die Wikinger-Siedlung dem Spiel gibt, gesprochen.Ein Großteil des Spieler-Fortschritts ist demnach an den Ausbau der eigenen Siedlung gebunden, hebt Eurogamer hervor - ganz im Gegensatz zu Assassin's Creed Odyssey , wo man vielmehr "damit beschäftigt war, die Karte aufzudecken". Julien Laferrière (Lead Producer) sagte: "Es ist das eigene Wikingerdorf, in dem man Wohlstand und Wachstum erlebt - und in dem eure Clanmitglieder leben werden. Es ist das Zentrum der Quests und das Zentrum der Entscheidungen, die ihr trefft. Wir wollen, dass die Spieler die Konsequenzen ihres Handelns sehen."Große Handlungsbögen werden in der Siedlung beginnen und enden - und die Auswirkungen der Entscheidungen werden sich hier widerspiegeln, z.B. die Auswirkungen von Bündnissen wie etwa Hochzeiten, um Beziehungen zwischen Clans zu schmieden. Auch einige der Romanzen des Spiels werden sich hier abspielen, sofern man diese eingehen möchte.Laferrière: "[Die Siedlung] hat die Form des Spiels, das wir gemacht haben, wirklich verändert. Anstatt ein Gebiet zu erforschen, dann in ein anderes zu ziehen und keine wirkliche Gelegenheit oder keinen Grund zur Rückkehr zu haben, verändert die Siedlung die Struktur des Spiels. Man begibt sich also auf ein Abenteuer und wird dann ermutigt, in seine Siedlung zurückzukehren. Es verändert die Art und Weise, wie wir das Spiel spielen - zumindest ist das die Wette, die wir abschließen." Die Siedlung kann z.B. mit neuen Gebäuden wie Kaserne, Schmied und Tätowierstube angepasst und ausgebaut werden.Ashraf Ismail (Creative Director, der auch für Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed 4: Black Flag verantwortlich war) stellte die Rollenspiel-Aspekte gegenüber PressStart folgendermaßen vor und erklärte, dass der Spieler-Charakter keine Levels/Stufen mehr hat, sondern über "Macht" (Power) verfügt, die mit den Fähigkeiten in Verbindung steht:"Unser Ziel in Bezug auf die Rollenspiel-Elemente und den Fortschritt war es, eine frische und neue Sichtweise einzubringen. Etwas, das viel stärker in der Welt selbst und in den Konzepten der Fähigkeiten usw. verankert ist. (...) Wir haben beispielsweise diese riesige Fähigkeitskarte. Es ist ein wirklich großer Fähigkeitsbaum, in dem die Spieler die Art von Wikinger, die sie spielen wollen, individuell gestalten können. Hoffentlich erkennen die Spieler viel mehr Möglichkeiten darin, ihren Spielstil anzupassen. Unser Ziel ist es vielmehr, den Spielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel so zu genießen, wie sie es sich wünschen. In Hinblick auf den Rollenspiel-Fortschritt: Wir haben viel Mühe in diese Fähigkeiten investiert. Ja, die Fähigkeiten kehren zurück, aber natürlich sind alle Fähigkeiten in der Wikinger-Thematik verankert und verwurzelt. Wir haben auch die Idee der Levels/Stufen [des Charakters] verworfen. Stattdessen haben wir jetzt Macht - und Macht ist wieder etwas, das in den Fähigkeiten des Helden verwurzelt ist. Basierend auf den Fertigkeiten, die man gelernt hat, gewinnt man also Macht - und so hat es eine Veränderung in der Art und Weise gegeben, wie wir mit dem Rollenspiel und dem Fortschritt umgehen, um beides auf den gewünschten Spielstil auszurichten, der sich wiederum auf das konzentriert, was die Spieler im Spiel tun wollen."Die Veränderungen am Kampfsystem beschrieb Ismail so: "Ja, also das Kampfsystem wurde neu konzipiert, um die Grausamkeit und Brutalität der Kriegswaffen im neunten Jahrhundert zur Geltung zu bringen. Es wurden große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Wirkung spürbar ist. Wir haben Bartäxte, Langäxte sowie Flegel und haben die Möglichkeit der Beidhändigkeit eingebaut, so dass ihr zwei beliebige Waffen in den Händen kombinieren könnt. Ihr könnt also zwei Äxte, zwei Schwerter und sogar zwei Schilde in den Händen halten, wenn ihr wollt - wir haben das System recht flexibel gestaltet. Das dritte Element zur Verbesserung des Kampfes sind die Bemühungen, die wir in die Vielfalt der Gegner gesteckt haben, die einzigartig sind, indem sie die Umgebung nutzen und sich gegenseitig ausspielen. Wir wollten sicherstellen, dass ihr, wenn ihr 15 bis 20 Stunden gespielt haben, immer noch Dinge seht, die ihr noch nie zuvor gesehen habt, also haben wir viel Mühe in die [Gestaltung der] gegnerische Seite gesteckt."Auch in Assassin's Creed Valhalla wird es Auswahlmöglichkeiten bei Dialogen und verzweigte Dialoge je nach Entscheidung geben, da Eivor eine Führungspersönlichkeit innerhalb der Wikinger-Gemeinschaft ist und daher Entscheidungen fällen muss. Die Spieler werden an manchen Stellen vor Entscheidungen stehen, bei denen die persönlichen Ambitionen den Bedürfnissen des Volkes gegenüberstehen. Die Spieler werden ebenfalls ein eigenes Langboot haben und die Flüsse in England nutzen können, um die Wikinger-Raider bzw. die eigene Mannschaft hinter den Verteidigungen abzusetzen - getreu dem Vorgehen der Wikinger in der damaligen Zeit.Auf eine direkte Nachfrage zum nötigen "Grind", der stellenweise bei Assassin's Creed Odyssey nötig war, ging der Creative Director nicht näher ein. Er sagte vielmehr, dass es das Ziel sei, dass die Spieler die Inhalte spielen können, die sie wollen. Sie könnten z.B. auch wieder nach Norwegen zurückkehren, wenn sie wollen oder sich auf die Erzählung der Geschichte, die persönlichen Beziehungen oder den Ausbau der Siedlung konzentrieren. Es soll viel Freiraum geboten werden. Last but not least bestätigte er, dass das Spiel für Einzelspieler ausgelegt sei, es aber einige Online-Komponenten geben würde. Von einer Koop-Funktion war nicht die Rede.Das Action-Adventure wird Ende 2020 für PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Stadia erscheinen. Der Titel wird ebenfalls für Uplay+ auf PC, dem Ubisoft Abo-Service veröffentlicht. Auf Xbox wird "Smart Delivery" unterstützt, d.h. wenn man Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One kauft, wird man es auch auf Xbox Series X spielen können, ohne es erneut kaufen zu müssen.Letztes aktuelles Video: Cinematic World Premiere Trailer