Assassin's Creed Valhalla: Jesper Kyd und zwei weitere Komponisten für Soundtrack bestätigt

Jesper Kyd kehrt zur Reihe Assassin's Creed zurück und wird für den neuen Teil Valhalla am Soundtrack des Action-Adventures mitwirken. Das meldet die Webseite Gaming Bolt und verweist dabei auf die deutsche UPlay-Seite von Ubisoft, wo bereits die Collector's Edition gelistet wurde. Neben ersten Informationen zum geplanten Season Pass ( siehe News ) wurden in diesem Zusammenhang auch bereits die Komponisten genannt, die bei Valhalla den richtigen Ton für die nordische Spielwelt treffen sollen.Neben Jesper Kyd, der bis Assassin's Creed: Revelations die Reihe seit ihren Anfängen musikalisch begleitet und ihr seinen Stempel aufgedrückt hat, sind außerdem noch Sarah Schachner und Einar Selvik an Bord. Schachner zeichnete u.a. verantwortlich für den Soundtrack des Reboots von Call of Duty: Modern Warfare, war aber auch schon in Assassin's Creed Origins, Black Flag und Unity involviert. Einar Selvik hat zwar bisher noch nie an Videospielen mitgearbeitet, doch der Gründer der Nordic-Folk-Band Wardruna lieferte bereits Klänge für die TV-Serie Vikings, die thematische Parallelen zum neuen Teil von Assassin's Creed aufweist.Letztes aktuelles Video: Interview Creative Director