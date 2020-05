Assassin's Creed Valhalla: Die "versteckte Klinge" ist wieder tödlich und "Social Stealth" als Wikinger

In Assassin's Creed Valhalla wird die "versteckte Klinge" wieder eine größere Rolle spielen, nachdem sie in Assassin's Creed Odyssey durch Abwesenheit glänzte und in Assassin's Creed Origins nicht immer "auf einen Schlag" tödlich war. Ashraf Ismail (Creative Director) bestätigte gegenüber Kotaku , dass die Wirksamkeit der "versteckten Klinge" als Stealth-Waffe im neuen Spiel wiederhergestellt werden soll, weil diese Waffe der Reihe ihre Identität und ihre Einzigartigkeit geben würde.Die männliche oder weibliche Hauptfigur "Eivor erhält die versteckte Klinge schon recht früh", sagte Ismail. "Wir halten an dem Gedanken fest, dass Eivor kein trainierter Attentäter ist. Eivor ist ein Wikinger, der diese mächtige Waffe erhält und sehr schnell lernen muss. Schon früh wird Eivor eine Fähigkeit/Technik erlernen, die mit dem richtigen Timing ... praktisch jeden Menschen mit einer Attacke töten kann".Außerdem sagte Ismail, dass sie das "Social-Stealth-System" (in einer Menschenmenge verstecken) ebenso zurückbringen werden, auch wenn es auf dem ersten Blick als Wikinger nicht wirklich passend wirkt. "Die Vorstellung, dass ein Nordländer oder ein Wikinger an einem Ort ist, an dem er/sie nicht erwünscht ist, dass sie sozusagen inkognito gehen und sich irgendwie in der Menge verstecken müssen, wenn man so will, ergab sehr viel Sinn", sagte Ismail weiter. Allem Anschein nach will Ubisoft mit Assassin's Creed Valhalla die Stealth-Aspekte im Vergleich zu den letzten Spielen der Reihe stärker ausbauen bzw. sie Spielstil-Alternative attraktiver machen.Gegenüber Eurogamer Portugal bestätigte Ubisoft außerdem, dass das Spiel auf der Xbox Series X mindestens mit 30 fps in 4K-Auflösung laufen wird ( Quelle ). Das Action-Adventure wird Ende 2020 für PC (Epic Games Store, Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Stadia erscheinen. Der Titel wird ebenfalls für Uplay+ auf PC, dem Ubisoft Abo-Service veröffentlicht. Auf Xbox wird "Smart Delivery" unterstützt, d.h. wenn man Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One kauft, wird man es auch auf Xbox Series X spielen können, ohne es erneut kaufen zu müssen.Letztes aktuelles Video: Interview Creative Director