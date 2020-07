Assassin's Creed Valhalla: Durchgesickerte Szenen erinnern an Odyssey, den Witcher und Red Dead Redemption

Rund eine halbe Stunde durchgesickerte Spielszenen aus Assassin's Creed Valhalla machen derzeit im Netz die Runde: Wie pcgamer.com in Bezugnahme auf den entsprechenden Subreddit berichtet, wurden einige der von Ubisoft vermutlich nicht erwünschten Uploads bereits gelöscht. Mancherorts könne man aber noch begutachten, wie das fürs Weihnachtsgeschäft geplante Action-Adventure im Entwicklungszustand aussieht.Die mit dem Wasserzeichen "Work in progress" gekennzeichneten Szenen wirkten dementsprechend noch nicht immer fertig, da z.B. manche NPC-Figuren noch untätig in der Gegend herumstünden. Um die Bevölkerung von Ostanglien zu einen, greift man z.B. eine von gegnerischen Wikingern gehaltene Burg an.Ein verbündeter Wikinger stellt dem Spieler z.B. ein Langschiff zu Verfügung, wobei das Inventar und der Kampf stark an Odyssey erinnerten. Neben bekannten Elementen wie einem "Spartan-Kick" gebe es etwa die Möglichkeit, wie im Trailer gefallene Waffen aufzuheben und auf Gegner zu schleudern. Andere Details wie ein Ritt oder die "Cinematic Camera" erinnerten dagegen an The Witcher 3 bzw.- wobei letztere Perspektive in diesem Zustand noch Kollisionen provoziere. Offiziell wird der Titel vermutlich am Sonntag, 12. Juli, ab 21:00 Uhr näher vorgestellt - auf dem Online-Event "Ubisoft Forward" Letztes aktuelles Video: Interview Creative Director