Leak: Assassin's Creed: Valhalla releasing November 17



Und weiter geht es mit den Leaks im Vorfeld von Ubisoft Forward. Diesmal ist auf der italienischen Instagram-Seite von Assassin's Creed ein Clip aufgetaucht, der den Veröffentlichungstermin von Assassin's Creed Valhalla vorwegnimmt. Das Wikinger-Abenteuer wird demnach am 17. November 2020 veröffentlicht und steht also im direkten Konkurrenzkampf zu Cyberpunk 2077 , das am 19. November 2020 erscheinen wird.Die digitale Präsentation "Ubisoft Forward" wird heute Abend ab 21 Uhr ausgestrahlt. In der Pre-Show, die ab 20 Uhr beginnen soll, werden Neuigkeiten zu bereits veröffentlichten Spielen wie Ghost Recon Breakpoint und The Division 2 verkündet.Letztes aktuelles Video: Interview Creative Director