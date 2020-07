Assassin's Creed Valhalla: Termin steht fest: 17. November 2020; Next-Gen-Upgrade bestätigt

Auch der Termin-Leak von Assassin's Creed Valhalla hat sich im Nachhinein als korrekt erwiesen. Das Wikinger-Abenteuer wird am 17. November 2020 für PC (Epic Games Store und Uplay), PlayStation 4, Stadia und Xbox One erscheinen. Es steht also im direkten Konkurrenzkampf zu Cyberpunk 2077, das am 19. November 2020 erscheinen wird.Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X sind geplant. Spieler, die Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One oder PlayStation 4 kaufen, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Version der Folgegeneration (Xbox Series X oder PlayStation 5) übertragen."Während des digitalen Events wurde brandneues Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla gezeigt. Darin wurden neue Features vorgestellt, wie der beidhändige Kampf, Raubzüge, Plünderungen und Aktivitäten in der offenen Spielwelt. Raubzüge sind actionreiche und brutale Ereignisse, in denen die Spieler dank des neuen intuitiven Kampfsystems ihre Feinde in Wikinger-Manier besiegen können. Eivor ist in der Lage gleichzeitig zwei Äxte, Schwerter und sogar Schilde zu führen und kämpft gegen die bisher größte Gegnervielfalt, die es jemals in einem Assassin's Creed gab. Darüber hinaus kehrt die versteckte Klinge zurück. Mit dieser kann Eivor Feinde lautlos und mit tödlicher Präzision ausschalten."Ubisoft: "Assassin's Creed Valhalla ist ein Action-Rollenspiel, das großen Wert auf individuelle Entscheidungen der Spieler und Erkundung legt. Die Spielwelt bietet viele Gameplay-Herausforderungen, einzigartige und überraschende Charaktere mit unvergesslichen Geschichten sowie zahlreiche atemberaubende, frei erkundbare Landschaften. Spieler haben die Möglichkeit Frisur, Tätowierungen, Kriegsbemalung, Waffen und Ausrüstungsgegenstände ihres Charakters individuell anzupassen. Zudem steht der Wechsel zwischen männlichem und weiblicher Eivor jederzeit zur Verfügung. Jede politische Allianz, Entscheidung in der Schlacht und Dialog-Option kann die Welt von Assassin’s Creed Valhalla beeinflussen. Somit müssen Spieler wohlüberlegte Entscheidungen treffen, um ihre Heimat und die Zukunft ihres Clans zu schützen.""Assassin's Creed Valhalla nutzt die Smart-Delivery-Technologie. Mit dem einmaligen Erwerb kann das Spiel sowohl auf Xbox One, als auch auf Xbox Series X, nach dem Release der neuen Konsole, gespielt werden. Nach dem Release der PlayStation 5 können Assassin's Creed Valhalla PlayStation 4 Digital und Blu-Ray Versionen ohne zusätzliche Kosten auf der neuen Konsole gespielt werden. Dazu wird die PlayStation 5 oder PlayStation 5 Digital Edition benötigt. Die Spiel-Disc (wenn die Blu-Ray erworben wurde) muss in der neuen Konsole eingelegt bleiben. Es wird eine PlayStation Network-Registrierung benötigt, sowie zusätzlicher Speicher und eine Breitband-Internetverbindung. Es können Gebühren für die Bandbreitennutzung anfallen."Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau