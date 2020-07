Assassin's Creed Valhalla: Hauptfigur Eivor im Charakter-Trailer

Ubisoft stellt die Eivor, die Hauptfigur aus Assassin's Creed Valhalla , im folgenden Charakter-Trailer näher vor."Das neunte Jahrhundert A. D. - Vertrieben durch endlose Kriege und schwindende Ressourcen führt Wikinger Eivor einen Clan von Nordmännern über die eisige Nordsee, hin zu den fruchtbaren Ländereien der tief gespaltenen Königreiche Englands. Nur ein Ziel vor Augen: Eine neue Heimat errichten - koste es, was es wolle."Letztes aktuelles Video: Eivors Schicksal Charakter-TrailerAssassin's Creed Valhalla wird am 17. November 2020 für PC (Epic Games Store, Uplay), PS4 und Xbox One veröffentlicht. Die Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X folgen, sobald die Konsolen auf den Markt kommen.Ubisoft: "Ab morgen, dem 17. Juli, können die Spieler zusätzlich eine EP mit sieben Songs aus dem offiziellen Soundtrack mit Originalkompositionen von Jesper Kyd, Sarah Schachner und einem Originalsong von Einar Selvik auf Spotify anhören und bei iTunes erwerben."