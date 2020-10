Assassin's Creed Valhalla: Video: Überblick über das Wikinger-Abenteuer, die ausbaubare Siedlung und Asgard

Asgard

Jotunheim

In einem fast siebeneinhalb Minuten langen Video gibt Ubisoft einen Überblick über Assassin's Creed Valhalla ab 58,48€ bei vorbestellen ) . Die Entwickler erläutern das Szenario des Wikinger-Abenteuers, das brutale Kampfsystem und die ausbaubare Siedlung, die als zentraler Ort für die eigene Reise dienen wird (ab 4:10 Min.). Dort wird man z.B. seine Waffen und Ausrüstung verbessern oder das Langboot anpassen können. Des Weiteren bestätigten die Entwickler, dass man jederzeit in der Geschichte zwischen der männlichen und der weiblichen Version von Eivor wechseln kann. Ansonsten haben die Entwickler noch die Wichtigkeit der zu treffenden Entscheidungen in der Geschichte mehrfach hervorgehoben. Last but not least wird Valka, die Seherin des Clans, die Tore nach Asgard (oder Jotunheim) öffnen können, in das legendäre Reich der nordischen Mythen ...Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November 2020 auf PC (Epic Games Store, Uplay, Uplay+), PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S. Das Spiel wird ab dem 12. bzw. 19. November 2020 zum Start der PlayStation-5-Konsole erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: DeepDiveTrailerUbisoft: "Spieler, die Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One oder PlayStation 4 erwerben, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die nächste Generation (Xbox Series X, Xbox Series S oder PlayStation 5) aufrüsten. Assassin's Creed Valhalla nutzt die Smart Delivery-Technologie - kaufen Sie das Spiel einmal und spielen Sie es entweder auf der Xbox One, der Xbox Serie X, oder Xbox Series S, wenn sowohl die Konsole als auch diese Version von Assassin's Creed Valhalla verfügbar sind. Assassin's Creed Valhalla PlayStation 4 auf Blu-Ray bietet Zugriff auf die entsprechende Digital-Version für PlayStation 5 ohne zusätzliche Kosten, sofern verfügbar. Erfordert eine PlayStation 5 oder eine PlayStation 5 Digital Edition, die Spiel-Disc (falls sie auf Blu-Ray erworben wurde) muss zum Abspielen im PlayStation 5 Laufwerk eingelegt bleiben, eine PlayStation Network-Registrierung, zusätzlichen Speicherplatz und eine Breitband-Internetverbindung. Es können Gebühren für die Bandbreitennutzung anfallen."