Assassin's Creed Valhalla: Preload, Speicherplatzbedarf und Day-One-Update

Am offiziellen Tag der Veröffentlichung von Assassin's Creed Valhalla ab 58,48€ bei vorbestellen ) (10. November) wird man auch das Day-One-Update auf Version 1.0.2 runterladen können. Das Update nimmt Feinabstimmungen an der Balance vor, behebt einige "Ärgernisse" bei den Quests, optimiert die allgemeine Performance und behebt Bugs. Daiber hinaus werden lokalisierte Sprachpakete (auch deutsche Sprachausgabe) und der Codex (Welt- und Personen-Datenbank sowie Tutorials) eingebaut.Das Spiel wird auf allen Plattformen ungefähr den gleichen Speicherplatz einnehmen (ca. 44 bis 45 GB). Vorbesteller auf PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store) und Xbox-Konsolen dürfen bereits mit dem Preload der Daten beginnen. Auf der PlayStation 4 darf der Vorabdownload am 8. November um 00:01 Uhr gestartet werden. Auf der PlayStation 5 wird das Spiel ab dem 12. November zur Verfügung stehen, wobei die Konsole in Europa bekanntlich erst am 19. November erscheinen wird. Die genauen Preload- und Release-Zeitem können der folgenden Grafik entnommen werden.Letztes aktuelles Video: Der Auftakt in Rygjafylke