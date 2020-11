Assassin's Creed Valhalla: Erfolgreicher Verkaufsstart; Anzahl der aktiven Spieler im Vergleich zu Odyssey verdoppelt

Ubisoft meldet einen überaus erfolgreichen Verkaufsstart von Assassin's Creed Valhalla ab 53,10€ bei kaufen ) . Demnach hat sich die Anzahl der aktiven Spieler am Tag der Markteinführung im Vergleich zu Assassin's Creed Odyssey verdoppelt. Konkrete Zahlen nannte der französische Publisher allerdings nicht. Bereits Assassin's Creed Odyssey hatte 2018 den besten Verkaufsstart der Assassin's-Creed-Reihe auf der aktuellen Konsolen-Generation hingelegt (bezogen auf die erste Woche nach Release) und damit Origins (2017), Syndicate (2015) und Unity (2014) übertroffen.Der Publisher hofft, dass sich der positive Trend fortsetzen wird, wenn die Verkaufszahlen der neuen Konsolengeneration steigen werden. Das große Interesse an Assassin's Creed Valhalla macht Ubisoft auch an den Zuschauerzahlen auf Twitch und YouTube fest. Die Anzahl an Zuschauern und das generelle Engagement der Nutzer auf den Video-Plattformen haben jeden bisherigen Verkaufsstart eines Spiels von Ubisoft übertroffen."Wir fühlen uns durch den Zuspruch der Spieler geschmeichelt und sind sehr stolz auf das, was unsere Teams mit Assassin's Creed Valhalla erreicht haben, das auf dem großen Erfolg seiner Vorgänger aufbaut", sagte Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft. "Im Zusammenhang mit Covid-19 ist die Veröffentlichung von Assassin's Creed Valhalla auf nicht weniger als sieben Plattformen eine unglaubliche Leistung für alle beteiligten Teams auf der ganzen Welt. Wir freuen uns auch darauf, die Spieler auf Xbox-Series X|S und PlayStation 5 mit einem Spiel zu begrüßen, das die Kraft der neuen Hardware entfaltet. Dies ebnet den Weg für eine packende Weihnachtssaison, wobei Assassin's Creed Valhalla einer der größten Hits dieser Saison sein wird."Letztes aktuelles Video: VideoTest