Assassin's Creed Valhalla: Bester Verkaufsstart eines Spiels aus der AC-Reihe und Rekordstart auf PC

Ubisoft meldet einen Rekordstart von Assassin's Creed Valhalla ab 53,60€ bei kaufen ) . Kein anderes Spiel aus der Assassin's-Creed-Reihe hätte sich laut Pressemitteilung im gleichen Zeitraum (jeweils eine Woche nach Release) besser als der aktuelle Serien-Vertreter verkauft. Der Publisher hebt hervor, dass das Spiel den besten Verkaufsstart auf dem PC seit Bestehen von Ubisoft (1986) hingelegt hätte und die Einnahmen aus dem eigenen Store ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht hätten. Auch das Interesse an dem Spiel von Käufern der Next-Generation-Konsolen wird als "stark" beschrieben. Konkrete Verkaufszahlen nannte Ubisoft (wie gewohnt) nicht."Wir freuen uns wirklich über die Begeisterung der Spieler und möchten den Fans für ihre unglaubliche Unterstützung danken. Dieses Spiel inmitten einer globalen Pandemie auszurichten, war eine wahre Meisterleistung unserer Teams und es ist fantastisch zu sehen, dass die Spieler das Spiel so sehr genießen", sagte Julien Laferrière, Produzent von Assassin's Creed Valhalla. "Der Startschuss ist erst der Anfang und wir haben überzeugende inhaltliche Pläne für Assassin's Creed Valhalla (...)."Laut Ubisoft haben die Spieler schon über 55 Mio. Gebäude in ihren Siedlungen in Assassin's Creed Valhalla gebaut, über 3,5 Mio. Orlog-Würfelspiele gewonnen und "über 1,8 Millionen Spieler haben seit dem Launch mindestens ein Trinkspiel" gewonnen.