Assassin's Creed Valhalla: Xbox Series X schafft 4K mit 60 fps nicht; PS5 laut Digital Foundry im Vorteil; Xbox Series S mit 30 fps

Nein, auch die Xbox Series X schafft es nicht, Assassin's Creed Valhalla ab 53,60€ bei kaufen ) nativ in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde darzustellen. Auf der Microsoft-Konsole wird - wie auf der PlayStation 5 - eine dynamische Auflösungsskalierung eingesetzt, die ggf. die native Render-Auflösung senkt, um die Bildwiederholrate möglichst stabil zu halten. Im Anschluss wird die Sub-4K-Auflösung auf 4K hochskaliert. Zu diesem Fazit kommt Digital Foundry nach einer ausführlichen und aufwändigen Analyse der Next-Generation-Versionen des Spiels. Sie kommen sogar zu dem Schluss, dass das Wikinger-Abenteuer auf der PlayStation 5 etwas besser als auf der Xbox Series X laufen würde. Ende Oktober beteuerten PR-Mitarbeiter von Ubisoft gegenüber Dualshockers und Windows Central noch, dass es auf der Xbox Series X im Gegensatz zur PS5 in "voller" 4K-Auflösung mit 60 fps laufen werde ( wir berichteten ). Diese Aussagen entpuppten sich im Nachhinein als inkorrekt.Bei Digital Foundry wurde festgestellt, dass die "visuelle Aufmachung" des Spiels, also die allgemeine Grafikqualität, auf beiden Konsolen nahezu gleich sei. Sie hätten keine nennenswerten Unterschiede in Bezug auf Detaillevel, Charakterdarstellung, Distanzzeichnung, Vegetation und Schatten festgestellt. PS5 und Xbox Series X nutzen beide ein dynamisches Auflösungsskalierungssystem. Die niedrigste gemessene Pixelzahl lag bei 1440p (67 Prozent der nativen 4K-Auflösung), während das Maximum bei 1728p (80 Prozent der nativen 4K-Auflösung) lag. Bei der Analyse der Bildwiederholrate wurde deutlich, dass beide Konsolen - in Zwischensequenzen und manchmal auch im Spielgeschehen - Probleme haben, die 60-fps-Marke zu erreichen. Dennoch würde die PlayStation 5 dem Ziel von 60 Bildern pro Sekunde näher als die Microsoft-Konsole kommen. Im schlimmsten Fall hatten sie festgestellt, dass die PS5 in identischen Szenarien einen 15-prozentigen Leistungsvorteil gegenüber der Xbox Series X hatte. Auf der Xbox Series X wird in dem Zusammenhang auch Tearing (das Zerreißen des Bildes) erwähnt, da die Engine auch nicht in der Zeitvorgabe (16,7 ms für ein Bild, um 60 Bilder in der Sekunde zu erreichen) fertig gerenderte Bilder ausliefern würde.Die Xbox Series S wurde ebenfalls getestet. Diese Version enttäuschte laut Digital Foundry da, sie nicht mit 60 fps lief, sondern lediglich mit 30 fps. Dadurch sei die Version eher mit der "alten Konsolen-Generation" zu vergleichen. Die dynamische Auflösung sei generell ziemlich flexibel und würde von 1188p bis etwa 1656p reichen. Oft würde sie sich bei 1296p einpendeln.Abseits der Grafikqualität und der Performance wurden noch mehrere Bugs und Probleme festgestellt, auf der Xbox Series X sogar etwas mehr. "Neben einigen seltsamen Leistungsengpässen auf Xbox-Series-Konsolen stellten wir auch fest, dass die Kamerabewegung während der Zwischensequenzen nicht linear zur Bildrate aktualisiert wird, was ein hässlich aussehendes Stottern selbst dann bedeutet, wenn die Engine bei 60 Bildern pro Sekunde tatsächlich voll ausläuft (bei der PS5 ist das in Ordnung)", heißt es in dem Bericht . Abschließend stellte Digital Foundry in Aussicht, dass die Entwickler sowohl die Performance als auch die allgemeine Optimierung in den nächsten Wochen und Monaten verbessern dürften, da es für Ubisoft ohnehin schwierig gewesen sein dürfte, solch "ein großes Spiel" passend zum Launch der neuen Konsolen und während der Einschränkungen durch die Pandemie auf den Markt zu bringen.