Assassin's Creed Valhalla: Siedlung und Weltereignisse kamen gut an; Seeschlachten wurden vorab gestrichen

In Assassin's Creed Valhalla ab 55,45€ bei kaufen ) wurde die grundlegende Struktur durch die Einführung der eigenen Siedlung im Vergleich zu bisherigen Spielen der Reihe stärker verändert. Auch die Weltereignisse als Ersatz für Nebenquests feierten ihre Premiere. Julien Laferrière (Lead Producer) sprach in einem Interview bei Game Informer über diese Aspekte und wie das bisherige Feedback der Spieler auf diese Neuerungen ausfiel.Julien Laferrière: "Ich fange mal mit dem Teil an, von dem ich gehofft hatte, dass die Leute ihn gut finden würden. Wir haben viel Aufwand in die Siedlung investiert, die ein zentrales Stück des Spiels darstellt. Sogar intern, als wir sie entwickelt haben, war sie das Zentrum von vielen Dingen. (...) Ich war also sehr gespannt auf die Rezeption und war wirklich glücklich zu sehen, dass die Leute [die eigene Siedlung] angenommen und genossen haben.""Aber was mich am meisten überrascht hat, war Folgendes: Wir haben in diesem Spiel die Weltereignisse eingeführt, um die veränderte Struktur durch die Siedlung zu kompensieren und ich hatte wirklich gehofft, dass die Spieler [die Weltereignisse] annehmen würden, aber ich habe nicht erwartet, dass die Spieler sie so sehr mögen würden. Denn [die Weltereignisse] spielen stark mit dem Erzählton und der Tonalität - manchmal sind sie fast wie ein Witz. Manche sind einfach lustig. Da gibt es zum Beispiel einen Charakter, der eine Axt im Kopf hat. Es ist albern, wenn man darüber nachdenkt; wir würden nie eine Hauptquest über einen Typen machen, der eine Axt im Kopf stecken hat! Die Weltereignisse wurden als Ventil entworfen, damit die Questdesigner, die einen Haufen guter Ideen haben, etwas Dampf ablassen können - all diese kleinen erzählerischen Momente, die nicht an andere Stellen im Spiel passen würden."Laferrière verriet in dem Interview ebenfalls, dass sie ursprünglich Seeschlachten geplant hatten. Dieses Element musste aber gestrichen werden, da sie bei ihren Nachforschungen entdeckt hatten, dass Wikinger diese Art der Kriegsführung nicht praktiziert hatten.Julien Laferrière: "Unsere Grundpfeiler hatten wir schon ziemlich früh festgelegt und wir haben uns stark daran gehalten. Wir haben an der Spielbalance gefeilt ... aber wir sind diesen Pfeilern treu geblieben. Aber eine Sache, von der ich sagen kann, dass sie sich nicht durchgesetzt hat, war der Seekampf, obwohl wir sehr früh bei der Entwicklung gedacht hatten, dass das funktionieren könnte. Bei den Recherchen haben wir aber herausgefunden, dass die Wikinger nicht viel zur See kämpfen; wir dachten, sie würden vielleicht Flammen-Pfeile verschießen wie in Odyssee. Aber das haben sie einfach nicht getan. Also haben wir beschlossen: 'Es gibt kein Meer auf unserer Karte, nur Flüsse ... wir werden das Schiff daher eher wie ein Fahrzeug behandeln.'"Letztes aktuelles Video: Exklusive 4KSpielszenen PS5