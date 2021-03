Assassin's Creed Valhalla: Update 1.2.0 zum Download: Ostara-Festival, Transmog, nahe Kamera und viele Bugfixes

Assassin's Creed Valhalla Title Update 1.2.0 launches tomorrow: March 16.



🌱 The Ostara Festival (begins March 18)

⚔️ Change Appearance (Transmog)

📷 Close Camera Option

✨ New Skills

📝 Game Improvements

📁 12GB-18GB; depending on platform



— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 15, 2021

Für Assassin's Creed Valhalla ab 37,69€ bei kaufen ) erscheint heute das Update 1.2.0 - je nach Plattform ist es zwischen 12 und 18 GB groß. Es fügt die Ostara-Festival-Inhalte hinzu, wobei das Oster-Event mit Ostereier-Suche und weiteren "Aktivitäten" erst am 18. März beginnen wird.Außerdem wird es möglich sein, das Aussehen von Gegenständen auf andere Gegenstände aus der gleichen Kategorie zu übertragen. Dieses Transmog-System wünschten sich viele Spieler schon seit längerer Zeit. Wenn man das Transmog-System nutzen möchte, soll man bei Gunnar in Ravensthorpe vorbeischauen. Neu ist ebenfalls eine Kameraoption, die dafür sorgt, dass die Kamera näher am Charakter bleibt (außer in Kämpfen), aber nicht so nah wie bei God of War (2018) an die Hauptfigur heranrückt. Diese "Close-Camera-Option" findet man im Gameplay-Menü. Darüber hinaus werden drei neue Skills (Fearless Leaper, Raven's Loot und Loot Food) eingebaut, die Balance optimiert und haufenweise Bugs in Quests, World Events, River Raids und Nebenaktivitäten behoben. Das Change-Log findet ihr hier