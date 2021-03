Assassin's Creed Valhalla: Erste Erweiterung "Zorn der Druiden" erscheint Ende April; Start des Eastre-Fests

Siedlungs-Dekorationen Aktivitäten

Trinkspiele, Bogenschießen und Faustkampf-Minispiele

Drei neue Missionen: Eivor kann an der Eier-Jagd und den Maikönigin-Feierlichkeiten teilnehmen, und muss die Siedlung gegen böse Geister verteidigen

Drei neue Fertigkeiten: Mit 'Furchtloser Sprung' landet Eivor einen Sturzangriff auf Feinde, während die Fertigkeiten 'Rabenbeute' und 'Nahrungssuche' die Effizienz von Fern- oder Nahkampf erhöht

Exklusive Belohnungen inkl. Siedlungs-Dekorationen und Anpassungsgegenständen



Meisterliche Herausforderung: Ein zweites Update fügt einen neuen Spielmodus hinzu, der auf den Kernkampfmechaniken von Assassin's Creed Valhalla aufbaut und wiederholbare Herausforderungen bietet. So kommt ein Meister in die Siedlung und inspiriert Eivor, durch hartes Training verschiedene Challenges zu bewältigen, um selbst den Status eines Meisters zu erreichen.

Zusätzliche Belohnungen"

Ubisoft hat zum heutigen Start der zweiten Season (das Eastre-Fest) in Assassin's Creed Valhalla ab 37,69€ bei kaufen ) bekanntgegeben, dass die erste Erweiterung "Zorn der Druiden" ab dem 29. April erhältlich sein wird.In der Erweiterung reisen die Spieler nach Irland, um die Geheimnisse eines Druidenkults zu lüften und dessen Mitglieder aufzuspüren. "Sie tauchen in gälische Mythen und Folklore ein und müssen sich durch verwunschene Wälder und schillernde Landschaften kämpfen, während sie ihren Einfluss bei den gälischen Königen geltend machen", heißt es weiter. Die Erweiterung, die auch separat erworben werden kann, ist Teil des Season-Passes, der in der Gold-, Ultimate- und Collectors-Edition von Assassin's Creed Valhalla enthalten ist.Die Eastre-Fest-Inhalte sind mit dem Update vom Dienstag eingeführt worden. Das Event startet allerdings erst heute.Letztes aktuelles Video: Zeit von Eastre kostenloses UpdateUbisoft: "Das Eastre-Fest ist das erste Update der Eastre-Season und lädt Spieler:innen ein, bis zum 8. April in Hraefnathorp an einem besonderen Event teilzunehmen. Es werden verschiedene Festivitäten zum Thema Ostern verfügbar sein:Um am Eastre-Fest teilzunehmen, müssen Spieler:innen England erreicht und eine der Anfangsregionen - entweder Grantabrycgscir oder Legracaesterscir - abgeschlossen haben. Das Fest wird dann beim Betreten der Siedlung automatisch gestartet. Um auf die Maikönigin-Aktivität zugreifen zu können, muss die eigene Siedlung Stufe 3 erreicht haben.""Ab heute können Spieler:innen die Ausrüstung von Eivor mit visuellen Anpassungsmöglichkeiten, besser bekannt als Transmogrification oder “Aussehen ändern“, im Spiel anpassen. Die ursprünglichen Ausrüstungsgegenstände und ihre Werte bleiben dabei unverändert. Sobald eine Ausrüstung oder Waffe gefunden wird, kann das Aussehen für einen kleinen Silberbetrag beim Schmied in Hræfnathorp verändert werden, sofern es sich um ein Item derselben Kategorie handelt. Zur Feier der Assassin's Creed Valhalla-Community gibt es kostenlos das Altairs Outfit, das Jule-Ausrüstungsset, kosmetische Items sowie 300 Opale. Die Belohnung erhalten alle über den Animus Store."Zwei zukünftige Updates bringen noch mehr Inhalte zur Eastre-Season, inklusive: