Assassin's Creed Valhalla: Mehr Zeit für die Entwicklung von Patches

Ubisoft will seinem Team ab sofort mehr Zeit für die Entwicklung von Patches und Bugfixes für Assassin's Creed Valhalla einräumen. In einem ausführlichen Blogeintrag wird auf der offiziellen Seite betont, dass der Entwicklungszyklus vom bisherigen vierwöchigen Rhythmus auf fünf Wochen verlängert wird.Obwohl das Spiel bereits seit dem 10. November erhältlich ist, gibt es offenbar immer noch viel zu tun für die Entwickler: Sowohl in den Nebenquests als auch den Hauptmissionen gibt es weiterhin Fehler, die mitunter zwar nur einen kleinen Teil der Spieler betreffen, aber dennoch ärgerlich sein und sogar den Fortschritt blockieren können."Unsere Community liegt uns sehr am Herzen und wir streben immer danach, euch großartige Erfahrungen zu bieten", heißt es in dem Blog-Beitrag des Publishers. "In diesem Zusammenhang haben wir erkannt, dass einige unserer letzten Titel-Updates eventuell nicht eure Erwartungshaltung erfüllen konnten oder unserem eigenen Standard entsprochen haben."Letztes aktuelles Video: Zeit von Eastre kostenloses Update