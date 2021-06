Assassin's Creed Valhalla: Meisterherausforderungen als kostenloses Update

Ubisoft wird am 15. Juni ein (kostenloses) Update für Assassin's Creed Valhalla ab 39,99€ bei kaufen ) veröffentlichen. Das Update wird die Meisterherausforderung hinzufügen (Mastery Challenge). Der Spielmodus bietet wiederholbare Prüfungen, in denen man seine Fähigkeiten im Nahkampf, im Fernkampf und beim Schleichen unter Beweis stellen kann. Als Belohnungen winken Waffen, Tätowierungen und Dekorationen. Die Meisterherausforderung wird mit Power-Level 221 freigeschaltet.Bei der heutigen Ausgabe von Ubisoft Forward (ab 21 Uhr; Pre-Show ab 20 Uhr) wird der Publisher vorstellen, wie es in diesem Jahr mit Assassin's Creed Valhalla weitergehen wird. Neben der zweiten Erweiterung Assassin's Creed Valhalla: Die Belagerung von Paris wird auch über ein Spin-Off (à la Far Cry New Dawn in Relation zu Far Cry 5) spekuliert.Letztes aktuelles Video: Meisterherausforderung kostenloses Update