Assassin's Creed Valhalla: Zweites Jahres mit Erweiterungen und Discovery Tour angekündigt; Ausschnitte aus "Die Belagerung von Paris"

Ubisoft kündigte bei der Ubisoft-Forward-Showcase an, dass Assassin's Creed Valhalla auch im kommenden Jahr mit Erweiterungen versorgt werden soll. Es ist das erste Spiel aus der Assassin's-Creed-Reihe, das "ein zweites Jahr mit Erweiterungen" erhalten wird. Konkrete Details zu den nächsten Erweiterungen wurden nicht verraten. Am Ende des AC-Abschnitts in der Ubisoft-Forward-Show wurde bloß ein Runenportal gezeigt, aus dem Lava floss ...Ansonsten soll im Sommer 2021 die zweite Erweiterung "Die Belagerung von Paris" erscheinen. Die Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger (kostenlose Geschichtstour für AC-Valhalla-Besitzer) ist für den Herbst geplant.Assassin's Creed Valhalla: Die Belagerung von Paris führt Eivor nach Frankreich - quer durch "französische Landschaften bis in die berühmtesten Eroberungsschlachten in der Geschichte der Wikinger". Eivor wird auf neue Gegner treffen, die mit neuen Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen sowie Fertigkeiten bezwungen werden können. Die Erweiterung führt außerdem die "Black-Box-Infiltrationsmissionen" wieder ein, bei denen die Spieler die volle Freiheit haben sollen, selbst einen Weg zu wählen, um ein bestimmtes Ziel zu eliminieren.Außerdem beteuerten die Entwickler erneut, dass sie das Hauptspiel weiter verbessern und Probleme/Bugs beheben werden. Zu den weiteren (kostenlosen) Inhalten für Assassin's Creed Valhalla gehören die Basim-Montur (bereits auf Ubisoft Connect erhältlich) und ein Ein-Hand-Schwert, das in den nächsten Wochen erscheinen wird.Über die Discovery Tour schreibt Ubisoft: "In diesem Herbst dürfen sich die Fans von Assassin's Creed Valhalla auf die Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikingerfreuen. Nach der Discovery Tour: Das Antike Ägypten und Discovery Tour: Das Antike Griechenland folgt nun das nächste Kapitel des Assassin's Creed-Lernmodus, der sich rund um die Ära der Wikinger dreht und alle in die Geschichte und Traditionen dieser Zeit eintauchen lässt. Dieser gewaltfreie interaktive Lernmodus wurde zusammen mit Historiker:innen und Archäolog:innen entwickelt und ermöglicht mit verschiedenen Charakteren dieser Epoche an größeren sowie kleineren Abenteuern teilzunehmen, die in Norwegen und im England des neunten Jahrhunderts spielen. Die Discovery Tour: Zeitalter der Wikinger wird für alle, die Assassin's Creed Valhalla besitzen, kostenlos zur Verfügung stehen. Eine eigenständige, digitale PC-Version kann ebenfalls separat über Ubisoft Connect erworben werden."