Assassin's Creed Valhalla: Update 1.2.2 mit Meisterherausforderung, drei Skills und sehr vielen Bugfixes

Berittener Bogenschütze - Eivor kann den Bogen beim Reiten nutzen.

Schildmeister - Eivor dreht sich automatisch, um eingehende Angriffe mit dem Schild zu blocken.

Unaufhaltsam - Während eines Kampfes wird der Sprint unblockbar und stößt Feinde zurück (kostet Stamina).





Assassin's Creed Valhalla Title Update 1.2.2 launches tomorrow: June 15.



🐻🐺🐦 New Game Mode: Mastery Challenge

🪓 River Raids Refresh

✨ New Skills

💡 Game Improvements (biggest list yet!)

📁 6GB-20GB; depending on platform



— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 14, 2021

Für Assassin's Creed Valhalla ab 39,99€ bei kaufen ) erscheint heute das kostenlose Update 1.2.2 auf allen Plattformen. Es umfasst u.a. die Meisterherausforderung (Mastery Challenge). Der Spielmodus bietet wiederholbare Prüfungen, in denen man seine Fähigkeiten im Nahkampf, im Fernkampf und beim Schleichen unter Beweis stellen kann. Als Belohnungen winken Waffen, Tätowierungen und Dekorationen. Die Meisterherausforderung wird mit Power-Level 221 freigeschaltet, sofern man die Quest "Uninvited Guests" abgeschlossen hat.Außerdem werden die "River Raids" (Fluss-Raubzüge) überarbeitet, z.B. die Balance der Jomswikinger und bessere Beute auf höheren Stufen. Drei neue Skills werden eingeführt:Darüber hinaus werden über 110 Fehler aus dem Hauptprogramm und mehrere Bugs aus der ersten Ertweiterung behoben - sowie Grafik-Macken aus der Welt geschafft. Es ist laut Ubisoft die bisher größte Liste an Bugfixes und Verbesserungen in einem Patch für AC Valhalla. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Ubisoft Forward Juni 2021