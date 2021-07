Assassin's Creed Valhalla: Season-3-Update mit Sigrblot-Fest und Level-Scaling-Optionen steht an

"Spottstreit-Turnier und Würfel-Minispiele

Drei neue Quests

Exklusive Belohnungen, einschließlich Dekorationen für die Siedlung, Ausrüstungsgegenstände und Waffen. Das Ein-Hand-Schwert Skrofnung kann mit Sigrblot-Marken im Festshop für eine begrenzte Zeit erworben werden."

Xbox Series X|S: 23,79 GB

Xbox One: 17,72 GB

PlayStation 5: 6,85 GB

PlayStation 4: 15,3 bis 24,5 GB (je nach Region)

PC: 20,4 bis 31,37 GB (Hauptspiel - Season Pass)

Ubisoft wird das Season-3-Update (v1.3.0) für Assassin's Creed Valhalla am 27. Juli (ab 14 Uhr) veröffentlichen. Das Update sorgt für die Unterstützung der nächsten Erweiterung ( Die Belagerung von Paris ), verbessert den Skilltree, fügt drei weitere Fertigkeiten hinzu und implementiert eine mehrstufige Level-Scaling-Option. Die unterschiedlichen Level-Scaling-Stufen beeinflussen die Power-Levels von normalen Gegnern und versprechen eine höhere Herausforderung, wenn man möchte. Bossgegner und andere Spielmodi sind von der Stufen-Skalierung der Feinde nicht betroffen. Außerdem werden viele Bugs behoben und allgemeine Verbesserungen an dem Action-Adventure vorgenommen. Das Change-Log findet ihr hier Außerdem wird vom 29. Juli bis zum 19. August das Sigrblot-Fest im Spiel gefeiert. Um an dem Sigrblot-Fest teilzunehmen, muss England erreicht und einer der ersten Handlungsbögen abgeschlossen sein (Grantebridgescire oder Ledecestrescire). Die Siedlung muss mindestens auf Level 2 aufgestuft sein. Folgende Aktivitäten können in Ravensthorpe entdeckt werden:Ein zusätzliches Update ist für einen späteren Zeitpunkt innerhalb der Season geplant und wird ein neues Karten-Pack für die Flussraubzüge einführen, das weitere Zielorte an den Flüssen von Francia und Irland hinzufügen wird. Ubisoft : "Neue Siedler, neue Quests. Hilf Eivor und dem Rabenclan bei den Vorbereitungen auf die nächsten Raubzüge und den Krieg mit dem Frankenreich. Um für deinen Clan um eine sichere Reise und fette Beute zu bitten, kannst du Göttern wie Thor, Freyja oder Baldr Opfergaben darbringen. Hilf Brun bei den Vorbereitungen für das Opfer des Sigrblot-Fests in 'Drei große Schweine' und hör dir an, wie er dir sein Leid klagt. Hilf bei den Kriegsvorbereitungen, indem du Fest-Aktivitäten und Quests abschließt und Vorräte für die Belagerung von Paris sammelst. (...) Norvid ist wieder da und bereitet seinen Laden auf das Sigrblot-Fest vor. Hier findest du exklusive Belohnungen, darunter das einhändige Schwert des Fests, das nur für begrenzte Zeit verfügbar ist. Benutze die Marken, die du bei Aktivitäten und Quests erhalten hast, und tausche sie gegen ein exklusives Reittier, Waffen, Ausrüstung, Tattoos und Siedlungsverschönerungen ein. Diese Belohnungen sind eine heiße Erweiterung für Eivors Schatzkammer."Patch-Größen:Letztes aktuelles Video: Sigrblot Season Free Update