Assassin's Creed Valhalla: Umfangreiche Erweiterung "Die Zeichen Ragnaröks" enthüllt, Crossover mit Odyssey wird heute veröffentlicht

Erst kürzlich hat Ubisoft bekannt gegeben, dass man Assassin's Creed Valhalla ( ab 18,98€ bei kaufen ) auch im zweiten Jahr nach dem Release mit neuen Inhalten versorgen möchte. Nun wurde mit „Die Zeichen Ragnaröks“ die nächste kostenpflichtige Erweiterung für das Wikinger-Abenteuer vorgestellt, bei der es sich um das bislang umfangreichste Add-On in der Geschichte von Assassin's Creed handeln soll. Ab dem 10. März 2022 wird die Erweiterung auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC zur Verfügung stehen. Passend zur Ankündigung hat Ubisoft auch einen Trailer mit ersten Eindrücken aus „Die Zeichen Ragnaröks“ veröffentlicht.In der Pressemitteilung zu "Die Zeichen Ragnaröks" für Assassin's Creed Valhalla heißt es: "In dieser Erweiterung muss Eivor sich seinem/ihrem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt, und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr von dem unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangen genommen. In Die Zeichen Ragnaröks können Spieler:innen neue göttliche Kräfte entfesseln, um ihre legendäre Wikingersaga fortzusetzen. Dazu begeben sie sich auf eine verzweifelte Rettungsaktion durch eine mythologische Welt voller Gegensätze."Zusätzlich hat Ubisoft noch ein Crossover namens "Verwobene Geschichten" enthüllt, bei dem die Welten von Assassin's Creed Valhalla und Assassin's Creed Odyssey miteinander verschmelzen werden. Grundlage hierfür war die Frage "Was passiert, wenn zwei Assassin’s Creed-Helden aufeinandertreffen?“ - in diesem Fall Eivor und Kassandra. Die Crossover-Geschichte soll einige Spoiler beinhalten, weshalb die neuen Inhalte erst ab bestimmten Meilensteinen innerhalb der Hauptstory der jeweiligen Titel gespielt werden sollten. Wer nicht warten möchte, kann aber auch schon früher loslegen.