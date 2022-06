Assassin's Creed Valhalla: 15 Jahre Assassin's Creed: Neue Modi, alte Helden & viele Überraschungen für die Community

Bereit für eine geballte Ladung Assassin's-Creed-Updates? Hier werdet ihr geholfen. Ubisoft feiert das 15-jährige Serienjubiläum und hat Neuigkeiten für Valhalla am Start, aber verschiebt große Ankündigungen auf den September.Obgleich sich Ubisoft beim gestrigen 15th-Anniversary-Livestream vor wirklich bedeutenden News zur Serienzukunft gedrückt hat, gibt es Einiges zu berichten: Zum Beispiel, dass die Discovery Tour zu Assassin's Creed Valhalla ( ab 24,99€ bei kaufen ) jetzt als eigenständiger Titel für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich ist, zum stolzen Preis von knapp 20 Euro.Außerdem wurde der Zusatz-Modus Forgotten Saga enthüllt, der im Jahresverlauf gratis für alle Valhalla-Besitzer erscheinen wird. Die neue Spielvariante entführt euch nach Niflheim, ins Reich der Toten, wo Kämpfe und noch mehr Kämpfe auf euren Eivor warten. Der wird vermutlich viele Tode sterben, aber nach Rogue-lite-Manier auch immer stärker werden. Hier seht ihr den Trailer zu Forgotten Saga.Laut Ubisoft stellen Forgotton Saga, weitere Gratis-Updates (z.B. Gräber) sowie ein finales Zusatz-Story-Kapitel, das Eivors Geschichte abschließt, nur den Beginn der Festivitäten zum 15-jährigen Serienjubiläum dar. Im nächsten Video, dem 15th Anniversary Kickoff, gibt es außerdem Eindrücke zur Discovery Tour oder dem 60-fps-Modus für Assassin's Creed Origins . Was Ubisoft sonst noch so geplant hat – von Fan-Events über Cross-Overs mit anderen Marken bis hin zu Speedrun-Events findet ihr auf der offiziellen Webseite zum Jubiläum.Wer so richtig Lust auf die volle Meuchelmörder-Dröhnung (und viel Zeit übrig hat), der klickt sich in folgendes Video rein, dass euch knapp 90 Minuten "Celebration Livestream" liefert. Große Neuigkeiten zur Serienzukunft, vermutlich zum Projekt Infinity , wird es laut Ubisoft aber erst im September dieses Jahres geben.