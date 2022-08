Assassin's Creed Valhalla: Neues Update bringt Roguelite-Modus & mehr

Assassin's Creed: Valhalla – Das ist der neue Roguelite-Modus

Festival-Saison auch in Assassin's Creed: Valhalla eingeläutet

Das neue Update für Assassin's Creed: Valhalla weht einen frischen Wind ins Wikingerdorf. Mit dabei: Der kostenlose Roguelite-Modus The Forgotten Saga und weitere spannende Neuerungen.Bei dem Update mit der Versionsnummer 1.60 handelt es sich möglicherweise um eines der letzten, die wir für Assassin's Creed: Valhalla zu Gesicht bekommen könnten. Immerhin ist seit einiger Zeit von einem neuen AC-Teil, der den Namen Rift tragen soll, die Rede . Um uns den aktuellen Ableger aber noch einmal in vollen Zügen genießen zu lassen, versorgt Ubisoft uns schon heute mit geladenen 17,5 Gigabyte an neuen und verbesserten Inhalten.Mit der vergessenen Sage stürzen wir uns in die Tiefen von Niflheim, um unser Glück auf die Probe zu stellen. Der von Roguelites inspirierte Spielmodus ist für alle Spieler zugänglich, die bereits Asgard in der Hauptgeschichte erreichen konnten. Dabei bietet The Forgotten Saga eine gewaltige Herausforderung für Spieler mit der einzigartigen Aufgabe, ihrem Schicksal zu trotzen. Wie wir das am besten anstellen, verrät uns Ubisoft vorab in seinem hauseigenen Trailer zum neuen Modus:Wir stellen uns immer übler werdenden Scharen aus Gegnern, die uns zu überrennen bedrohen. Schlagen wir sie erfolgreich zurück, so erwarten uns exklusive Belohnungen, beispielsweise besonders seltene und mächtige Ausrüstungsgegenstände. Nachdem wir Asgard das erste Mal besucht haben, können wir in Ravensthorpe ein neues Gebäude errichten. Dieses schaltet den Zugang zum Forgotten Saga-Modus frei, der kein explizites Power Level voraussetzt. Ausrüstung und Perks, die ihr bereits in England freigeschaltet habt, werden allerdings nicht übernommen.Wer in den letzten Tagen und Wochen noch nicht dazu kam, auf den diesjährigen Festivalgeländen von Rock am Ring, Parookaville und Co. so richtig abzufeiern, der bekommt zunächst in Assassin's Creed: Valhalla dazu die Gelegenheit. Das Sigrblot-Festival kehrt mit Update 1.60 zurück und bietet uns erneut die Möglichkeit, Opale gegen exklusive Belohnungen des Events einzutauschen.Zugang verschafft ihr euch, indem ihr England erreicht, eine der ersten Haupthandlungsstränge abschließt und die zweite Siedlungsstufe freischaltet. Vom vierten bis zum 25. August dürfen wir an den Festivitäten teilnehmen, ehe der feiernde Zug wieder weiterzieht.Neben den beiden größeren Inhalten, die uns der Patch zu bieten hat, gibt es noch allerhand Bugfixes und Anpassungen am Gameplay von Assassin's Creed: Valhalla. Wer sich für diese mehr interessiert, dem empfehlen wir einen Blick in das offizielle Changelog der Entwickler.