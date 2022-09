Assassin's Creed Valhalla: Letzter Story-DLC kommt noch in diesem Jahr

Assassin's Creed Valhalla: Das letzte Kapitel gibt es gratis

Fokus auf neue Assassin's Creed-Teile: Mirage, Red, Hexe und mehr

Im Rahmen der Ubisoft Forward gibt der Entwickler bekannt, man wolle noch in diesem Jahr für Nachschub bei Assassin's Creed Valhalla sorgen. Der letzte DLC erscheint demnach 2022.So soll das finale Story-Kapitel, welches für das Action-Rollenspiel in den kommenden Monaten auf uns wartet, den passenden Namen The Last Chapter tragen. Damit endet die schier endlose Geschichte um den nordisch angehauchten Ableger des Assassin's Creed-Franchises, der bereits seit rund zwei Jahren auf dem Markt ist.Nachdem Ubisoft bereits vor wenigen Wochen bekanntgab, dass man an den letzten Inhalten für Assassin's Creed Valhalla arbeiten würde, kündigte man eben jenen auf dem hauseigenen Event, welches am Samstag über die Bühne ging, auch offiziell an. Wann es allerdings genau so weit sein soll, ließen die Entwickler offen. Lediglich, dass es sich um einen mit Quests gefüllten, kostenlos vefügbaren Story-Ark handeln soll, wissen wir bereits.In diesem will man Valhalla zu seinem Grande Finale führen. Lose Enden verschiedener Handlungsstränge sollen miteinander verknüpft werden, während Evior auf ihrem Weg neue historischen Figuren begegnet. Darüber hinaus soll The Last Chapter verschiedene, noch offene Fragen der Community keineswegs unbeantwortet lassen.Wie es nach Assassin's Creed Valhalla weitergehen soll, verrieten die Entwickler aber ebenfalls. So wurde beispielsweise das bereits vorab bekanntgewordene Assassin's Creed Mirage nun auch offiziell bestätigt . Außerdem verrieten Ubisoft auf dem Forward 2022-Event, dass man bereits an folgenden AC-Teilen basteln würde.Der Fokus liegt aber zunächst auf dem kommenden Titel: Mit Mirage führt man uns zurück zu den Wurzeln des Franchises, denn wir sollen in einer etwas enger gefassten Welt wieder schleichen und meucheln, was das Zeug hält. Später wird es mit Assassin's Creed Codename Red in das feudale Japan gehen , in der wir unseren Traum vom Ninja-Dasein endlich ausleben sollen dürfen. Und mit Codename Hexe verspricht Ubisoft schon jetzt eine "ganz andere Art von Assassin's Creed-Spiel".Letztes aktuelles Video: Verwobene Geschichten