Assassin's Creed Valhalla: Update 1.6.1 bringt spannende neue Inhalte

Assassin's Creed Valhalla: Tombs of the Fallen Pack 2 und mehr

Am heutigen 27. September 2022 kommen Fans von Assassin's Creed Valhalla in den Genuss des neuesten Updates. Version 1.6.1 bringt neben Verbesserungen auch ganz neuen Content mit.Wer sich auch zwei Jahre nach der Veröffentlichung immer noch liebend gerne im Ubisoft-Adventure aufhält, kann sich natürlich über die üblichen Fehlerbehebungen und Nachbesserungen freuen. Viel spannender sind natürlich inhaltliche und spielerische Erweiterungen, die für neue Anreize und Abwechslung sorgen sollen. Die wichtigsten stellen wir euch nachfolgend vor, die komplette Auflistung gibt es auf der entsprechenden Webseite von Ubisoft.Eine der wichtigsten Ergänzungen zum Hauptspiel dürfte ohne Zweifel das zweite Tombs of the Fallen Paket sein. Damit halten drei neue Gräber in die Spielwelt Einzug, die die entsprechende Questreihe zu einem gebührenden Ende bringen sollen. Dabei gilt es, Fallen zu umgehen und Rätsel zu lösen, um die Geheimnisse einer untergegangenen Zivilisation aufzudecken. Die neuen Gräber sind quer über England verstreut und sind ab dem Moment spielbar, wenn man Ravensthorpe freigeschaltet hat.Die Siedlungen werden ebenfalls erweitert. Unter anderem ist es nun möglich, eine sogenannte Runenschmiede zu errichten. Dazu muss aber zunächst einmal Ravensthorpe auf Stufe 4 gebracht werden. Anschließend kann man für Silber die Vorteile der Ausrüstung in Runen umwandeln. Runen wiederum können für Silber verkauft werden. Ganz wichtig: Die Schmiede unterstützt keine Gegenstände aus den bisherigen Expansion-Packs für AC: Valhalla.Um 15 Jahre Assassin’s Creed zu feiern, wird es außerdem kostenlose Belohnungen geben. So wird es ein AC15-Siedlungspaket sowie ein neues Tattoo-Set zu diesem Anlass geben, die durch Ubisoft Connect zu bekommen sind. Und zum Abschluss kehrt das Oskoreia Festival als zeitlich begrenztes Event zurück: Vom 20. Oktober bis zum 10. November kann man die eigene Siedlung gegen böse Geister verteidigen und dabei neue Aktivitäten, Quests und viele neue Belohnungen ausprobieren und erhalten.Das ist also jede Menge neuer Stoff, um Fans bis zum großen Finale bei der Stange zu halten: Denn zu Assassin's Creed Valhalla soll noch 2022 der letzte große Story-DLC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Verwobene Geschichten