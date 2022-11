Assassin's Creed Valhalla: Finales Title Update 1.6.2 erscheint bald, aber ohne New Game Plus

Assassin's Creed Valhalla: Das Letzte Kapitel im Dezember





Abschließen der Hauptgeschichte, also Bündnisse mit allen Gebieten Englalands eingehen

Abschließen der Handlungsstränge in Asgard und Jötunheim

Siedlung muss mindestens auf Stufe 5 sein und das Kriegerlager errichtet sein

alle Ziele des Ordens der Ältesten töten und das Oberhaupt enthüllen

Keine Festivals mehr, aber auch kein New Game Plus

Die Zukunft von Assassin's Creed

Zwei Jahre nach Release findet Eivors Geschichte bald sein Ende: Ubisoft veröffentlicht in gut zwei Wochen das letzte Inhaltsupdate für Assassin's Creed Valhalla.Das Title Update 1.6.2 implementiert den Epilog des Action-Adventures, welcher für alle Spieler, die Assassin's Creed Valhalla besitzen, kostenlos sein wird. Nicht dabei ist hingegen ein New Game Plus-Modus, obwohl dieser von Fans seit langer Zeit gewünscht wurde.Das Update erscheint laut Ubisofts Blogeintrag am 6. Dezember und bringt Eivors Saga zu einem "berührenden und intimen Abschluss". Es sollen diverse Handlungsstränge, die sich im Laufe der Geschichte ergeben haben, zu einem Ende geführt werden. Auch eure Zeit mit dem Raven-Clan ist dann vorüber.Wer das erleben möchte, der muss aber zuvor vier Schlüsselelemente absolviert haben, um den Epilog starten zu können:Erfüllt ihr all diese Vorgaben, dann könnt ihr den Epilog ab dem 6. Dezember starten. Darin erlebt ihr dann aller Voraussicht nach die letzten Momente von Eivor und dessen Schicksal.Da mit dem Title Update 1.6.2 auch der inhaltliche Support von Assassin's Creed Valhalla zu einem Ende kommt, gibt es zukünftig keine saisonalen Feste mehr. Wer in der Vergangenheit an Jul, Eastre, Sigrblot und Asgardsreid nicht teilnehmen konnte, erhält aber die Chance, die Belohnungen trotzdem zu erhalten.Nach dem Erscheinen des Updates und Absolvieren der Quest "Die erste Nacht von Samhain" stehen die Belohnungen der vergangenen Feste bei Händlern in Englaland zum Kauf zur Verfügung. Benötigt wird nur einiges an Silber. Zudem fügt das Update noch neue Belohungen als kleines Dankeschön hinzu, die ebenfalls gekauft werden können.Eine Absage erteilt Ubisoft derweil dem lang gewünschten New Game Plus-Modus. Aufgrund der Struktur des Open World-Spiels sei es nicht möglich, einen solchen Modus einzubauen, bei dem sich die Wiederspielbarkeit auch lohnt:"Assassin's Creed Valhalla wurde als einzigartige Erfahrung geschaffen, die sich strukturell sehr von vorhergehenden Teilen von Assassin's Creed unterscheidet und neue Möglichkeiten bietet, sich mit der Welt und ihren Figuren auseinanderzusetzen. Bei der Untersuchung der Möglichkeit zur Implementierung von Neues Spiel+ wurde uns klar, dass wir wegen der Tiefe des Spiels nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, ein erneutes Durchspielen für euch lohnend oder gar zu etwas Besonderem zu machen", so das Entwicklerteam.Mit dem finalen Update für Assassin's Creed Valhalla richtet Ubisoft zugleich den Blick in Richtung Zukunft. Immerhin hat der französische Publisher weiterhin große Ambitionen für die Spielereihe. Im kommenden Jahr verlässt man erst einmal temporär mit Assassin's Creed Mirage den zuletzt eingeschlagenen Rollenspiel-Pfad. Stattdessen soll der kommende Serienteil eine Rückbesinnung auf alte Tugenden werden Ganz hinter sich lässt Ubisoft aber nicht die Wege, die man mit Origins, Odyssey und Valhalla eingeschlagen hat. In Assassin's Creed Red geht es in eine offene Spielwelt im feudalen Japan . Zudem befindet sich mit Codename Hexe noch ein weiteres Assassin's Creed-Projekt in der Entwicklung, welches experimentierfreudiger ausfallen soll.Letztes aktuelles Video: Verwobene Geschichten