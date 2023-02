Assassin's Creed Valhalla: Finales Update kommt heute - Was steckt dahinter?

Assassin's Creed Valhalla: Was steckt hinter dem finalen Update?





We will be releasing a final bug fix update for Assassin's Creed Valhalla tomorrow: February 21.



Read the full patch notes for Title Update 1.7.0: https://t.co/NTMqaWvIqx#AssassinsCreed pic.twitter.com/TwqYmrTs7C



— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 20, 2023

Ab heute stehtallerletztes Update zum Download bereit. Danach soll der Support für Ubisofts Action-Adventure für immer eingestellt werden.Der Patch mit der Versionsnummer 1.7.0 bringt dabei allerdings keine neuen Inhalte auf den PC, die Xbox- und die PlayStation-Konsolen. Stattdessen nimmt man ein paar geringfügigere Verbesserungen vor, die wir euch natürlich im Folgenden etwas aufschlüsseln.Während derwurde, nimmt man sich mit dem nun folgenden Update noch einmal einigen kleineren Baustellen von Assassin's Creed Valhalla an. So gibt es einige Fixes hinsichtlich der River Raids, eures Inventars und diverse weitere Anpassungen, die die Entwickler zum Abschluss noch einmal vornehmen.Während Update 1.7.0 auf dem PC, der Xbox Series X|S und der Xbox One mehrere Gigabyte schwer ist, bringt es auf Sonys PlayStation 5 gerade einmal rund 500 Megabyte auf die Waage. Auf der PlayStation 4 sind es noch immer 1,6 Gigabyte an Speichermenge, die benötigt wird. Über Ubisofts offizielle Seite erfahren wir anhand der Patch Notes , was sich genau in Assassin's Creed Valhalla verändert hat:Auffällig ist hierbei vor allem die Lösung eines Problems mit dem Inventar, bei dem ihr eingekaufte Gegenstände nicht mehr wiederfinden konnten. Zuletzt machteauf sich aufmerksam, nachdem der Titel bereits im Jahre 2020 sein Release feiern durfte.Letztes aktuelles Video: Verwobene Geschichten