Pax Nova: Early-Access-Start der 4X-Sci-Fi-Strategie - 4Players.de

Das rundenbasierte 4X-Strategiespiel Pax Nova ist in den Early Access auf Steam gestartet. Der von Grey Wolf Entertainment ( Dawn of Andromeda ) entwickelte und von Iceberg Interactive vertriebene Titel kostet 21,99 Euro. Der Early Access soll zwischen drei und sechs Monate dauern. Das Spiel soll bereits "komplett spielbar" sein, aber noch einige Ecken und Kanten haben. Weitere Inhalte sollen folgen.In dem Sci-Fi-Globalstrategiespiel wählt man eine von mehreren Fraktionen (verteilt auf drei Rassen) und besiedelt im Eos-Sektor neue Welten. Dabei baut man Städte auf Planeten, entdeckt neue Sternensysteme, legt sich mit Piraten an, gestaltet Einheiten und Raumschiffe individuell, erfüllt Missionen, tritt mit anderen Fraktionen in Kontakt und erforscht Technologien aus dem zufällig generierten Technologiebaum.Letztes aktuelles Video: Beginner Tipps Tricks"Planeten sind viel mehr als nur eine Ansammlung von Kennziffern. Deine Bevölkerung wird bald erfahren wollen, was sich außerhalb der Atmosphäre befindet und der Entdeckung, Kolonisierung oder sogar Invasion neuer Welten entgegensehnen. Jeder Planet wird prozedural, mit unterschiedlichen Ökosystemen und verschiedenartigen Herausforderungen, generiert und beinhaltet zahllose Geheimnisse, Kreaturen, Charaktere, Fraktionen und vieles mehr", schreiben die Entwickler. "Drei verschiedene Rassen wurden herbeigerufen und bieten eine Auswahl von insgesamt 15 Fraktionen. Jede Fraktion hat ihre eigene Spielmechanik und eigenen Herausforderungen. Offenbare die Vergangenheit von Eos und bestimme die Zukunft des Planeten! Deine Vorgehensweise ist dabei komplett dir überlassen. Neue Diplomatieoptionen können, abhängig von Rassenmerkmalen, Technologien, bestimmten Ereignissen und weiteren Faktoren, freigeschaltet werden."