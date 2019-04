Dreadlands: Taktische Runden-Gefechte in einer postapokalyptischen "Shared World" - 4Players.de

Screenshot - Dreadlands (PC) Screenshot - Dreadlands (PC) Screenshot - Dreadlands (PC) Screenshot - Dreadlands (PC)

Fatshark ( Warhammer: Vermintide ) hat in Zusammenarbeit mit den Blackfox Studios das rundenbasierte Gefechtsspiel Dreadlands angekündigt . In dem Strategiespiel erkundet man mit einer Truppe aus Schurken und Söldnern diverse Regionen einer "lebendigen", postapokalyptischen Welt.Dreadlands setzt auf eine "Shared World" (wie bei Destiny 2 oder Forza Horizon 4), in der die Spieler auf andere Spieler treffen und mit ihnen interagieren können. Manchmal kooperieren sie. Manchmal nehmen sie an PvP-Kämpfen teil, heißt es. Trotzdem soll man in der Spielwelt seinen eigenen Weg gehen können, um Bunker voller Artefakte aus "der alten Welt" zu finden, die Story-Kampagne zusammen mit Freunden im Koop-Modus zu spielen und sich gegen andere Spieler zu behaupten. Außerdem wird man seine Truppe aufwerten sowie verbessern können. Gleiches gilt für die eigene Basis, die sich ausbauen lässt."Mit Dreadlands wollen wir die Online-Elemente eines MMOs oder eines Shared-World-Shooters mit dem fesselnden rundenbasierten Spielprinzip kombinieren", sagte Peter Nilsson, Gründer und Creative Director der Blackfox Studios. Für welche Plattformen Dreadlands erscheinen soll, wurde noch nicht genannt.