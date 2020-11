Dreadlands: Demo zum postapokalyptischen Taktik-Rollenspiel veröffentlicht

Am 9. November 2020 haben die Blackfox Studios und Fatshark den Early Access von Dreadlands ab 15,11€ bei kaufen ) beendet und das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel offiziell für PC veröffentlicht (wir berichteten ). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv", die der letzten 30 Tage sogar "sehr positiv". Inzwischen ist außerdem eine kostenlose Demo auf Steam erhältlich, in der man den Auftakt der Scrapper-Kampagne spielen und sich nach Abschluss einen besonderen Hut für das vollständige Spiel verdienen kann Der Mehrspieler-Modus sowie Nebenquests sind in der Demo deaktiviert, die Ruhmstufe auf zwei, die Kämpferstufe auf drei begrenzt. Wer sich im Anschluss zum Kauf von Dreadlands (aktueller Preis: 20,99 Euro) entschließt, soll mit der gleichen Truppe weiterspielen können. Neben den Scrappern stehen in der Vollversion allerdings noch zwei weitere Fraktionen mit eigenen Feldzügen zur Auswahl.Letztes aktuelles Video: Release Trailer