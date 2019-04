Vanguard: Normandy 1944: Taktischer Multiplayer-Shooter landet im Early Access - 4Players.de

Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC) Screenshot - Vanguard: Normandy 1944 (PC)

Der taktische Multiplayer-Shooter Vanguard: Normandy 1944 von Pathfinder Games ist am 5. April 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo er noch bis zum 12. April mit 15 Prozent Launch-Rabatt erhältlich ist (10,61 Euro statt 12,49 Euro) und in zirka einem Jahr fertiggestellt werden soll. Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (derzeit sind lediglich 61 Prozent der Reviews positiv).Zum Spielinhalt heißt es von den Machern: "Im Vanguard: Normandy 1944 können Spieler in die Intensität des Online-Infanteriekampfes eintauchen. In unserem Raid-Spielemodus ist jedes Leben wichtig; halten Sie die Verteidigungslinie als Verteidiger und nehmen Sie mit Ihrem Team Hinterhalt auf, und am Leben bleiben, um das Ziel zu halten. Alternativ können Sie das Ziel als angreifendes Team angreifen, indem Sie mit Ihrem Trupp vorrücken, den Feind unterdrücken und die Verteidiger auslöschen, um das Ziel zu erobern.Wir haben Raid als unseren wichtigsten Spielemodus entworfen, weil wir den Spieler in die Stiefel eines Infanterie-Soldaten stecken wollen, um sofort einen Teil hektischer Hardcore-Kämpfe auf realen Schlachtfeldern zu erleben, ohne auf einer großen Karte herumlaufen zu müssen, um Action zu finden." Hier aktuelle Spielaufnahmen der von der Cry Engine erzeugten D-Day-Gefechte:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer