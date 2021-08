Islanders: Konsolenstart für die insulare Aufbau-Strategie

Am 11. August 2021 haben die Berliner Entwickler Grizzly Games und Publishing-Partner Coatsink Software das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato von über 12.000 Nutzern "äußerst positiv" bewertete Aufbau-Strategiespiel Islanders als Console Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 4,99 Euro. Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S sollen am 26. August folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "ISLANDERS: Console Edition ist ein von der Kritik gefeiertes minimalistisches Strategiespiel rund um den Städtebau auf farbenfrohen Inseln. Mit einfachen und intuitiven Baumechaniken kannst du in weniger als einer halben Stunde eigene Städte an den rauen Klippen der Inseln errichten. Erkunde diese prozedural generierten Inseln, von grünen Landschaften über trockene Wüsten bis hin zu verschneiten Bergketten und erweitere deine Siedlungen vom lebhaften Dorf bis hin zur geschäftigen Stadt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch