Fantasy General 2: Strategie-Klassiker der 90er-Jahre wird fortgesetzt - 4Players.de

Publisher Slitherine hat soeben Fantasy General 2 angekündigt. Die Neuauflage des Strategiespiel-Klassikers der 90er-Jahre soll 2019 für PC erscheinen. Erneut treffen im kriegsgebeutelten Land Keldonia diverse Armeen und Helden aufeinander. Entwickelt wird der Titel von Owned by Gravity. Das österreichische Studio wird von Jan Wagner und Kristian Farkas geleitet (beide ehemals Cliffhanger Productions).In der Tradition des Originals stehen rundenbasierte Kämpfe auf der Tagesordnung. Über 75 unterschiedliche Einheitentypen sowie mächtige Helden dürfen auf das Schlachtfeld geführt werden. Dabei muss man Terrain, Waffen, Rüstungen, magische Effekte, Moral und die Balance der Kräfte berücksichtigen. Interessierte Spieler können sich für den Betatest hier anmelden."Kampf um Kampf musst du Entscheidungen treffen und deine Armee entwickeln. Die jungen Clanmitglieder müssen ausgebildet werden. Erhalten sie genügend Erfahrung, können selbst die blutigsten Anfänger zu Champions werden. Aber Vorsicht: Teuer erkämpfte Siege können schlimmer sein als Niederlagen. Werden kampferprobte Einheiten ausgelöscht, verschwinden auch ihr Fortschritt und ihre Erfahrung. Jede Einheit hat spezielle Fähigkeiten, Waffen und Rüstung und sie können mit im Kampf gefundenen magischen Artefakten ausgerüstet und mit vom Feind geplünderten Gold und Ressourcen verbessert werden", schreiben die Entwickler bei Steam . "Die Welt von Aer ist voller Schönheit und Wunder. Von den kalten, magiereichen Hochlanden von Außerhalb, Heimat der Barbarenclans des Spielers, über das Grenzland mit seinen fruchtbaren Flusstälern und tiefen Wäldern, wo Hexen und Monster frei umherstreichen; vom Tiefland, das durch eine große Katastrophe unterging und mit gefährlichen Sümpfen und Echsenwesen gefüllt ist, zum edlen und gemäßigten Imperium im Süden, Heimat wundervoller Städte, die von untoter Magie aufgebaut wurden. Deine Kampagne wird dich auf sehr unterschiedliche Schlachtfelder schicken, daher wirst du unterschiedliche Taktiken und Armeezusammenstellungen benötigen."Hintergrundgeschichte: "Dreihundert Jahre sind vergangen, seit die Schattenkriege Keldonia und die Welt Aer verwüsteten. Diese Kämpfe der Vergangenheit sind längst zu Legenden geworden. In den Hochlanden von Außerhalb hatten sich Krieger der Barbarenclans im harten Nordklima das Überleben gesichert, indem sie sich gegenseitig bekriegten und die reicheren Grenzland-Städte überfielen. Die Grenzland-Clans hatten die ständigen Angriffe satt und baten das Imperium um Hilfe. Dieses mächtige Reich kontrolliert das ganze Land, von den Scharlachbergen, über das Cynehelm-Tal, bis zum Grauwald. Die westliche imperiale Legion wurde ausgesandt, um es mit den Hochlandräubern aufzunehmen. Mit der Hilfe der Grenzland-Clans Iseal und Machnar töteten sie den Hochkönig Brendan in der Schlacht vom Wyrmpass. Ein Abkommen wurde unterschrieben, das im Namen des Friedens allen Clans verbot, in die Grenzländer überzuschreiten. Seitdem gab es keinen Hochkönig, der die Clans vereinte und sie verfielen inneren Streitigkeiten und Räubereien. In diesen dunklen Zeiten wurde dein Clan von Falir Einauge angeführt, einem Krieger mit großem Ansehen. Du bist sein Sohn und Erbe und bist darauf aus, dem Clan-Rat und deinem Vater zu zeigen, was du drauf hast ... "Letztes aktuelles Video: Ankündigung