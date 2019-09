Fantasy General 2: Überblick-Trailer vor dem anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Am 5. September 2019 werden Owned by Gravity und Slitherine Ltd. das Strategiespiel Fantasy General 2 für PC veröffentlichen . Einen Überblick über die Fortsetzung des 90er-Jahre-Klassikers geben die Entwickler im folgenden Trailer.Letztes aktuelles Video: TrailerEinen ausführlicheres Blick auf Fantasy General 2 gewährt dieses Let's-Play-Video."Kampf um Kampf musst du Entscheidungen treffen und deine Armee entwickeln. Die jungen Clanmitglieder müssen ausgebildet werden. Erhalten sie genügend Erfahrung, können selbst die blutigsten Anfänger zu Champions werden. Aber Vorsicht: Teuer erkämpfte Siege können schlimmer sein als Niederlagen. Werden kampferprobte Einheiten ausgelöscht, verschwinden auch ihr Fortschritt und ihre Erfahrung. Jede Einheit hat spezielle Fähigkeiten, Waffen und Rüstung und sie können mit im Kampf gefundenen magischen Artefakten ausgerüstet und mit vom Feind geplünderten Gold und Ressourcen verbessert werden", schreiben die Entwickler bei Steam . "Die Welt von Aer ist voller Schönheit und Wunder. Von den kalten, magiereichen Hochlanden von Außerhalb, Heimat der Barbarenclans des Spielers, über das Grenzland mit seinen fruchtbaren Flusstälern und tiefen Wäldern, wo Hexen und Monster frei umherstreichen; vom Tiefland, das durch eine große Katastrophe unterging und mit gefährlichen Sümpfen und Echsenwesen gefüllt ist, zum edlen und gemäßigten Imperium im Süden, Heimat wundervoller Städte, die von untoter Magie aufgebaut wurden. Deine Kampagne wird dich auf sehr unterschiedliche Schlachtfelder schicken, daher wirst du unterschiedliche Taktiken und Armeezusammenstellungen benötigen."