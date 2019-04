Sephirothic Stories: 3D-Rollenspiel jetzt auch auf Switch erhältlich - 4Players.de

Screenshot - Sephirothic Stories (Switch) Screenshot - Sephirothic Stories (Switch) Screenshot - Sephirothic Stories (Switch) Screenshot - Sephirothic Stories (Switch) Screenshot - Sephirothic Stories (Switch) Screenshot - Sephirothic Stories (Switch)

Exe-Create und Kemco haben das bereits für iOS, Android, PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältliche 3D-Rollenspiel Sephirothic Stories am 4. April 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht (zur offiziellen Website ). Der Download via eShop schlägt mit 14,99 Euro zu Buche. In der Spielbeschreibung heißt es: "Shendoah ist eine Welt, die unter dem Schutz des Sephiroth steht. Doch die Macht des Macht des Weltenbaums beginnt zu schwinden... Nun ergreift eine übergreifende Dunkelheit Besitz von zahllosen Menschen und verwandelt sie in Monster. Jetzt, da die Welt am Rand der Zerstörung steht, begibt sich eine ungewöhnliche Gruppe auf ein Abenteuer. Welche schockierende Wahrheit erwartet sie am Ende ihrer Reise...?Durchquere fallengespickte Verliese und setze deinen Geist und Verstand ein, um herausfordernde Rätsel zu meistern. Nutze individuelle Charakterfähigkeiten, um vorwärts zu kommen und setze in rundenbasierten Kämpfen mächtige Fusionsattacken ein! Waffen-Upgrades und viele Nebenquests stehen für zusätzliches Vergnügen bereit." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer