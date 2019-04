Home Sweet Home: Survival-Horror erscheint Ende Mai für PS4 und PSVR - 4Players.de

Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4) Screenshot - Home Sweet Home (PS4)

Koch Media, Mastiff und Solutions2Go werden das von thailändischer Mythologie inspirierte Survival-Horrorspiel Home Sweet Home am 31. Mai 2019 auch in Europa für PlayStation 4 und PlayStation VR veröffentlichen. Dazu heißt es vom Publisher: "Home Sweet Home ist der Auftakt einer Reihe von Stealth-Horrorspielen und entführt Spieler in ein dunkles und verdrehtes Labyrinth, in dem allgegenwärtige Angst förmlich durch Risse in den Wänden, durch zerbrochene Dielen herab in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele sickert.Nach einer langen, von Sorge erfüllten Nacht über das unerklärliche Verschwinden seiner Frau, erwacht der Spieler in einem seltsamen, verfallenen Gebäude. Orientierungslos und verloren muss er tödlichen Geistern aus dem Weg gehen, wundersame Rätsel lösen und finstere Geheimnisse enthüllen, während er verzweifelt nach einem Lebenszeichen seiner Frau und dem Ausweg aus diesem Albtraum sucht." Hier ein Vorgeschmack auf den auch für PC und Xbox One erschienenen Horrortrip (zur offiziellen Website ) aus der Ego-Perspektive:Letztes aktuelles Video: US Launch Trailer PS4 PSVR Xbox One