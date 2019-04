Frane: Dragons' Odyssey: Action-Rollenspiel auf PC und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Frane: Dragons' Odyssey (PC) Screenshot - Frane: Dragons' Odyssey (PC) Screenshot - Frane: Dragons' Odyssey (PC) Screenshot - Frane: Dragons' Odyssey (PC) Screenshot - Frane: Dragons' Odyssey (PC) Screenshot - Frane: Dragons' Odyssey (PC) Screenshot - Frane: Dragons' Odyssey (PC)

Exe-Create und Kemco haben das bereits für iOS sowie in Japan auch für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältliche 2D-Action-Rollenspiel Frane: Dragons' Odyssey am 5. April 2019 auch für PC und Xbox One veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 11. April ein Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (11,69 Euro statt 12,99 Euro). Im Microsoft Store werden für den Download 14,99 Euro fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Kunah, ein Junge des Drachenstammes, wird eines Tages vom Gott, der über die Oberwelt Vanneth regiert, einberufen. Dieser befiehlt ihm, Escude, ein verschwundenes Mädchen des Engelstammes, zurück nach Vanneth zu bringen. Mit Riel, seiner Freundin aus der Kindheit, und Tochter des Eisdrachenhäuptlings, folgt er der Spur des vermissten Mädchens und bricht in die riesige Welt unter den Wolken auf, wo er mysteriöse und unterhaltsame Abenteuer vorfindet.Stelle Dich Gegnern, indem Du Waffen und Zauber in verschiedenen Situationen rasanter Gefechte verwendest! Erkunde Höhlen, stelle Gegenstände her, verbessere Waffen, koche Gerichte und habe Spaß an Deiner Aufgabe mit einer Vielzahl origineller und farbenfroher Charaktere, die Dich während Deines Abenteuers erwarten!" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Steam Trailer