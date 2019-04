Feather: Meditative Flugsimulation auf PC und Switch abgehoben - 4Players.de

Screenshot - Feather (PC) Screenshot - Feather (PC) Screenshot - Feather (PC) Screenshot - Feather (PC) Screenshot - Feather (PC) Screenshot - Feather (PC)

Am 5. April 2019 hat Samurai Punk seine meditative Flugsimulation Feather für Nintendo Switch ( eShop ) und PC ( Steam Humble Store ) veröffentlicht. Dazu heißt es von den Machern: "Feather ist ein friedliches Spiel, in dem du in die Welt einer wunderschönen Insel eintauchst. Werde zu einem Vogel, fliege umher und lass dich von dem beruhigenden Soundtrack in einem Zen-ähnlichen Gefühl treiben. Die flüssige und reaktionsfähige Steuerung lässt dich um die Insel gleiten, rollen, Sturzflüge und Saltos ausführen.Keine Feinde, keine Kämpfe, keine Bedrohungen, nur friedvolles Umherfliegen, entweder alleine oder mit anderen Spielern. Der passive Mehrspielspielermodus lässt dich gemeinsam mit anderen die Welt erkunden. Erforsche eine riesige offene Spielwelt und finde neue Lieder, die in der Umgebung verstreut sind. Jeder Teil der Insel reagiert auf deine Anwesenheit mit Summen, Klängen und Rhythmen, die dich mit der Welt verbinden." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer